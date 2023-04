UP Board Result 2023 in Hindi LIVE: कल 1:30 पर जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट, ये रही लेटेस्ट अपडेट

UP Board Result 2023 in Hindi LIVE: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कल यानि 25 अप्रैल 2023 दोपहर 1:30 बजे यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट upresults.nic.in पर जारी करेगा। छात्र यहां यहां के बारे में नवीनतम अपडेट चेक कर सकते हैं।

UP Board Result 2023 in Hindi LIVE News

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूपीएमएसपी कल यानी मंगलवार, 24 अप्रैल, 2023 को वर्ष 2023 के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 के परिणाम घोषित करने के लिए तैयार है। यूपी बोर्ड के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट - upresults.nic.in पर जारी किए जाएंगे। एक बार जारी होने के बाद छात्र अपने रिजल्ट यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक से चेक कर पाएंगे।

UP Board Class 10th Result 2023 देखने के लिए यहां क्लिक करें UP Board Class 12th Result 2023 देखने के लिए क्लिक करें

बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी, 2023 से 4 मार्च, 2023 तक आयोजित की गई थीं। अब दोनों कक्षाओं के नतीजे एक साथ 25 अप्रैल, 2023 को जारी किए जाएंगे। छात्र जिसने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे अपना रिजल्ट UPMSP बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने पुष्टि की है कि रिजल्ट कल दोपहर 1:30 बजे घोषित किए जाएंगे।

Also Read - UP Board Result 2023 Date and Time

छात्र ध्यान दें कि उन्हें अपना रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करना होगा। एक बार जारी होने के बाद, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य की आवश्यकता के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।

UP Board Class 10th 12th Result 2023 कैसे डाउनलोड करें?

चरण 1: पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट - upresults.nic.in या upmsp.edu.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर "UP Board Class 10 और Class 12 Result 2023" वाले लिंक को देखें और उस पर क्लिक करें।

चरण 3: इसके बाद प्रदान किए गए बॉक्स में अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।

चरण 4: फिर दर्ज किए गए विवरणों को दोबारा जांचें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: आपका रिजल्ट आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

चरण 6: अपने परिणाम को चेक करें ।

चरण 7: इसके बाद रिजल्ट का एक प्रिंटआउट ले लें।



Also Check - UP Board Result 2023 Kab aur Kis Time Aayega

- UP Board Result 2023 Class 12th