RJS Pre Result 2025: राजस्थान हाई कोर्ट प्री रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर जारी,PDF डाउनलोड करें और रोल नंबर देखें

RJS Pre Result 2025: राजस्थान हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को आयोजित हुई सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा का RJS प्री Result 2025, 19 अगस्त को जारी कर दिया है। उम्मीदवार, hcraj.nic.in से Result PDF डाउनलोड करके अपने रोल नंबर और श्रेणी के अनुसार कट-ऑफ देख सकते हैं।

ByPriyanka Pal
Aug 19, 2025, 18:08 IST
RJS Pre Result 2025: राजस्थान हाई कोर्ट (HCRAJ) ने 19 अगस्त, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर RJS प्री Result 2025 जारी कर दिया है। यह Result सिविल जज कैडर में सीधी भर्ती के लिए 27 जुलाई, 2025 को आयोजित हुई राजस्थान न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए जारी किया गया है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार RJS Result PDF डाउनलोड करके अपना रोल नंबर देख सकते हैं। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि वे अगले चरण, यानी RJS मुख्य परीक्षा 2025 के लिए चुने गए हैं या नहीं।

RJS प्री Result 2025 जारी

RJS प्री Result 2025 को PDF फॉर्मेट में जारी किया गया है। इस PDF में उन उम्मीदवार के रोल नंबर हैं, जिन्हें परीक्षा के अगले चरण के लिए चुना गया है। रोल नंबर के साथ-साथ, राजस्थान हाई कोर्ट ने श्रेणी के अनुसार कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं। सामान्य श्रेणी का कट-ऑफ 78 अंक था, जबकि SC, ST, OBC-NCL, EWS और PwBD उम्मीदवारों के लिए भी श्रेणी के अनुसार कट-ऑफ जारी किए गए हैं। HCRAJ ने OMR शीट में गलतियों के कारण 239 उम्मीदवारों को बाहर कर दिया है और 77 उम्मीदवारों को बुकलेट सीरीज की गलत जानकारी भरने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया।

RJS प्री Result 2025 PDF डाउनलोड

RJS प्री Result 2025 PDF को राजस्थान हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राजस्थान न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में शामिल हुए Candidates, Result को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में अस्थायी रूप से चुने गए Candidates के रोल नंबर दिए गए हैं। RJS प्री Result 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:

RJS प्री Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

राजस्थान न्यायिक सेवा सिविल जज प्रीलिम्स Result, राजस्थान हाई कोर्ट (HCRAJ) द्वारा 19 अगस्त, 2025 को जारी किया गया था। Result PDF में अस्थायी रूप से पास हुए Candidates के रोल नंबर शामिल हैं। RJS प्री Result 2025 की मुख्य जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

विशेषता

विवरण

संचालन निकाय

राजस्थान उच्च न्यायालय (HCRAJ)

परीक्षा का नाम

राजस्थान न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025

रिक्तियों की संख्या

44

परीक्षा तिथि

27 जुलाई, 2025

परिणाम तिथि

19 अगस्त, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

hcraj.nic.in

राजस्थान RJS Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके RJS प्रीलिम्स Result 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। या वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

1.  आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर भर्ती बटन पर क्लिक करें।

3.  अब 'सिविल जज कैडर, 2025' लिंक पर क्लिक करें।

4.  'RJS प्री-Result PDF' पर क्लिक करें।

5.  Ctrl + F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें।

6.  भविष्य के लिए Result PDF डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

