UP Police Computer Operator Exam Date 2025: 1 नवंबर से लिखित परीक्षा, यहां पूरा शेड्यूल uppbpb.gov.in करें चेक 

UP Police Computer Operator Exam Date 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए परीक्षा तिथि 2025 पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा का उद्देश्य यूपी पुलिस के विभिन्न रिक्त पदों को भरना है। जिसकी परीक्षा 1 से 2 नवंबर, 2025 को आयोजित होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर नोटिस पढ़ सकते हैं। भर्ती परीक्षा से संबंधित पूरा शेड्यूल उम्मीदवार नीचे लेख में देख सकते हैं। UP Police Computer Operator Exam Date 2025: नोटिस जारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों को भरा जाना है। उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिस को नीचे टेबल में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं:

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2025 अधिसूचना UP Police Computer Operator Exam Date 2025: महत्वपूर्ण विवरण यूपी पुलिस के अधिकारियों ने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। उम्मीदवार यूपी पुलिस परीक्षा तिथि 2025 के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पद का नाम यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर पदों की संख्या 930 परीक्षा तिथि 1 से 2 नवंबर 2025 एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं ऑफिशियल वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ UP Police Computer Operator Exam Date 2025: परीक्षा तिथि और समय उत्तर प्रदेश पुलिस में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए एवं पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की ऑफलाइन लिखित परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जायेगी:

क०सं० परीक्षा दिनांक समय 1 01 नवंबर 2025 (शनिवार) सुबह 10:00 बजे से 12:00 तक 2 02 नवंबर 2025 (रविवार) सुबह 10:00 बजे से 12:00 तक UP Police Computer Operator Exam Date 2025: एडमिट कार्ड कब होंगे जारी? संबंधित पदों पर सीधी भर्ती की ऑफलाइन लिखित परीक्षा से संबंधित परीक्षा केन्द्र के जनपद का नाम परीक्षा तिथि के 7 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। वहीं, लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए परीक्षा तिथि से 03 दिन पहले बोर्ड द्वारा सूचना / प्रकाशित कर उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बता दिया जाएगा। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा तिथि 2025 की जांच कैसे करें? यूपी पुलिस परीक्षा तिथि 2025 अधिसूचना उम्मीदवार आसानी से डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गए स्टेप को फॉलो कर डाउनलोड कर सकते हैं: स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं। स्टेप 2 होम पेज पर, यूपी पुलिस परीक्षा तिथि 2025 अधिसूचना पर जाएं।