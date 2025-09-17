RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
Focus
Quick Links

UP Police Computer Operator Salary 2025: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर इन-हैंड सैलरी, स्लिप, सुविधाएं और भत्ते

By Priyanka Pal
Sep 17, 2025, 18:45 IST

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी 2025 में 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक होती है, जिसमें भत्ते और अन्य लाभ भी शामिल हैं। Candidates को जॉब प्रोफाइल, इन-हैंड सैलरी, सुविधाओं और प्रमोशन की संभावनाओं को समझना चाहिए। चुने गए अधिकारी आईटी से जुड़े काम देखते हैं, रिकॉर्ड संभालते हैं और विभाग का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलना पक्का करते हैं। इस लेख में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी 2025, जॉब प्रोफाइल, इन-हैंड सैलरी, भत्तों, सुविधाओं और करियर ग्रोथ के बारे में जानकारी दी गई है।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Police Computer Operator Salary 2025
UP Police Computer Operator Salary 2025

UP Police Computer Operator Salary 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सैलरी स्ट्रक्चर और जॉब प्रोफाइल तय करता है। जो Candidates यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपना आवेदन जमा करने से पहले सैलरी की जानकारी और नौकरी की जिम्मेदारियों, दोनों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल में यह बताया जाता है कि चुने गए Candidates को क्या कर्तव्य और काम करने होंगे। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी 2025 में नियुक्ति के बाद मिलने वाले पे-स्केल, भत्ते और लाभ शामिल होते हैं।

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी 2025 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर तय किया है। चुने गए Candidates को 25,500 रुपये से 81,100 रुपये तक का पे-स्केल मिलेगा। इसके साथ कई तरह के भत्ते और लाभ भी दिए जाएंगे। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले Candidates को अप्लाई करने से पहले सैलरी की जानकारी, पे-स्केल, जॉब प्रोफाइल और अतिरिक्त सुविधाओं को ध्यान से देख लेना चाहिए। इन चीजों से इस भूमिका में करियर ग्रोथ और अवसरों की साफ तस्वीर मिलती है।

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी स्ट्रक्चर 2025

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा तय की जाती है। इस पद के लिए बेसिक पे 25,500 रुपये से शुरू होता है। यह लेवल और अनुभव के आधार पर 81,100 रुपये तक जा सकता है। Candidates को सरकारी नियमों के अनुसार भत्ते और लाभ भी मिलते हैं। सैलरी का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वेतन

विवरण

डाक

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर – ग्रेड ए

वेतनमान

25,500 रुपये – 81,100 रुपये

मूल वेतन

25,500 रुपये

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर इन-हैंड सैलरी कितनी होती है?

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की 2025 में इन-हैंड सैलरी वह राशि है जो Candidates को पीएफ, टैक्स और अन्य सभी कटौतियों के बाद मिलती है। इन-हैंड सैलरी आमतौर पर हर महीने लगभग 32,000 रुपये से शुरू होती है। यह राशि अनुभव, प्रमोशन और समय-समय पर होने वाली वेतन वृद्धि के साथ धीरे-धीरे बढ़ती है, जिससे यह नौकरी समय के साथ आर्थिक रूप से फायदेमंद हो जाती है।

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी स्लिप 2025

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सैलरी स्लिप 2025 में हर महीने की कमाई और कटौतियों का विस्तृत ब्यौरा होता है। इसमें शामिल हैं:

  • बेसिक पे और ग्रेड पे

  • महंगाई भत्ता (DA)

  • मकान किराया भत्ता (HRA)

  • चिकित्सा भत्ता और अन्य लाभ

  • कटौतियां: प्रोविडेंट फंड (PF), प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स और अन्य योगदान

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर सुविधाएं और भत्ते

प्रोबेशन अवधि के बाद Candidates को कई सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं। ये अतिरिक्त लाभ इस नौकरी को और भी फायदेमंद बनाते हैं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते इस प्रकार हैं:

  • महंगाई भत्ता (DA)

  • मकान किराया भत्ता (HRA)

  • यात्रा भत्ता

  • वर्दी भत्ता

  • चिकित्सा भत्ता

also read: 

UP Police Computer Operator Salary 2025 & Job Profile

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News