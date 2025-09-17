यूरोप के 5 सबसे छोटे देश कौन से हैं? यहां देखें पूरी लिस्ट

The Smallest Countries In Europe: जब आप यूरोप महाद्वीप के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? शायद लंदन या पेरिस जैसे बड़े शहर, या जर्मनी और स्पेन जैसे बड़े और खूबसूरत देश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे छोटे देश भी इसी महाद्वीप के नक्शे पर हैं? लोग अक्सर इन छोटे यूरोपीय देशों को "माइक्रोस्टेट्स" कहते हैं। ये देश अपने आकार से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हाल के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि ये देश न केवल भौगोलिक दृष्टि से दिलचस्प हैं, बल्कि आज के इतिहास और राजनीति में भी इनका एक खास स्थान है। ये छोटे यूरोपीय देश दिखाते हैं कि आकार ही सब कुछ नहीं होता। इनमें दुनिया के सबसे छोटे संप्रभु राज्य से लेकर पहाड़ी रियासतें तक शामिल हैं।
यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है?
इटली के रोम में स्थित एक छोटा शहर-राज्य, वेटिकन सिटी, यूरोप का सबसे छोटा देश है। यह न केवल यूरोप का सबसे छोटा देश है, बल्कि यह दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु राज्य भी है। इसका क्षेत्रफल केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर (0.17 वर्ग मील) है। यहां पोप का शासन है और यह रोमन कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र है।
क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप के 5 सबसे छोटे देशों की सूची
यहां यूरोप के सबसे छोटे देशों में शीर्ष पांच के नाम दिए गए हैं।
|
रैंक
|
यूरोप के छोटे देश का नाम
|
क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)
|
1
|
वेटिकन सिटी
|
0.44
|
2
|
मोनाको
|
2.02
|
3
|
सैन मैरिनो
|
61
|
4
|
लिकटेंस्टीन
|
160
|
5
|
माल्टा
|
316
1. वेटिकन सिटी
वेटिकन सिटी रोम का एक छोटा सा हिस्सा है, जो इसे एक बहुत ही खास जगह बनाता है। यह दुनिया की सबसे कम आबादी वाली राजधानियों में से एक है। 2024 में यहां की आबादी लगभग 882 थी। छोटा होने के बावजूद, पोप और रोमन कैथोलिक चर्च का घर होने के कारण दुनिया भर में इसका बहुत प्रभाव है। एसोसिएटेड प्रेस की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, पोप लियो XIV सक्रिय रूप से शांति का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से मध्य पूर्व और यूक्रेन में युद्धों की समाप्ति के लिए उपवास और प्रार्थना करने के लिए कहा है। इस देश में दुनिया का सबसे छोटा रेलवे नेटवर्क भी है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सामान ढोने के लिए किया जाता है। यह प्रसिद्ध सिस्टिन चैपल और सेंट पीटर्स बेसिलिका का भी घर है।
2. मोनाको
फ्रेंच रिवेरा पर बसा मोनाको यूरोप का दूसरा सबसे छोटा देश है। इस संवैधानिक राजशाही पर ग्रिमाल्डी राजघराने का शासन है। यह अपने आलीशान कैसीनो, शानदार बंदरगाह और हर साल होने वाले फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स के लिए जाना जाता है। देश का कुल क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किलोमीटर (0.78 वर्ग मील) है। इन वर्षों में समुद्र से जमीन वापस लेकर इस आकार को बढ़ाया गया है। 38,000 से अधिक की आबादी के साथ, मोनाको दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है।
3. सैन मैरिनो
सैन मैरिनो गणराज्य एक भू-आबद्ध देश है जो पूरी तरह से इटली से घिरा हुआ है। इसे दुनिया का सबसे पुराना संप्रभु राज्य और संवैधानिक गणराज्य माना जाता है, जिसकी स्थापना 301 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमीटर (24 वर्ग मील) है। सैन मैरिनो ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बनकर इतिहास रच दिया। पर्यटन और बैंकिंग देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में तटस्थ रहने का इसका एक लंबा इतिहास रहा है।
4. लिकटेंस्टीन
लिकटेंस्टीन एक संवैधानिक राजशाही है, जिसके प्रमुख एक राजकुमार हैं। यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच आल्प्स में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर (62 वर्ग मील) है। यह देश अपनी शानदार पहाड़ी दृश्यों और वित्तीय सेवाओं का केंद्र होने के लिए जाना जाता है। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, लिकटेंस्टीन के एक निजी बैंकिंग समूह LGT ने एक वैश्विक CEO सलाहकार फर्म Teneo में एक बड़ा निवेश किया है। इस सौदे में कंपनी का मूल्यांकन 2.3 अरब डॉलर था। यह देश स्विट्जरलैंड के साथ एक सीमा शुल्क संघ में भी काम करता है और स्विस फ्रैंक को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करता है।
5. माल्टा
मध्य भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपसमूह, माल्टा, यूरोप का पांचवां सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमीटर (122 वर्ग मील) है और यह यूरोपीय संघ का पूर्ण सदस्य है। माल्टा का इतिहास लंबा और दिलचस्प है। इसका कारण इसकी रणनीतिक स्थिति और कई संस्कृतियों का प्रभाव है, जो इन वर्षों में इस पर पड़ा है। द टाइम्स ऑफ माल्टा ने हाल ही में योजना सुधार और पर्यावरणीय मुद्दों पर चल रही बहसों के बारे में रिपोर्ट किया। साथ ही, एक स्वास्थ्य कंपनी और माल्टा प्रीमियर लीग के बीच एक नई साझेदारी की भी जानकारी दी। देश के खूबसूरत समुद्र तट और पुराने मंदिर इसे पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनाते हैं।
क्या वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है?
वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। यह बात सिर्फ यूरोप के देशों पर ही नहीं, बल्कि सभी देशों पर लागू होती है। यह अपने छोटे आकार और दुनिया भर में अपने धार्मिक महत्व के कारण अलग है। छोटे आकार के बावजूद, वेटिकन सिटी का दर्जा मोनाको और नाउरू जैसे अन्य छोटे देशों से कहीं बड़ा है। 1929 की लैटरन संधि ने इसे एक स्वतंत्र, संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि एक आधिकारिक देश भी है, भले ही वहां पैदा हुए लोग नागरिक नहीं बन सकते।
यूरोप के सबसे छोटे देश हमें उन देशों की एक दिलचस्प झलक देते हैं, जिन्होंने अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत अच्छा काम किया है। वेटिकन सिटी और मोनाको जैसे ये छोटे देश दिखाते हैं कि जब किसी देश के महत्व की बात आती है, तो उसका आकार मायने नहीं रखता। इन सभी की अपनी कहानियां, समृद्ध संस्कृतियां और विश्व मानचित्र पर एक स्पष्ट जगह है।
