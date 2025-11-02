Check Women's ODI World Cup Winners List
Focus
Quick Links

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर क्वेश्चन पेपर 2025: डाउनलोड करें प्रश्न पत्र PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 2, 2025, 15:06 IST

UP Police Computer Operator Question Paper 2025: यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार इस लेख में दिए लिंक से अपना प्रश्न पत्र 2025 डाउनलोड कर सकते है। परीक्षा 1 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी।

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Police Computer Operator Question Paper 2025
UP Police Computer Operator Question Paper 2025

UP Police Computer Operator Question Paper 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने 1 नवंबर 2025 को कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा में पूरे राज्य से हजारों उम्मीदवार शामिल हुए। अब उम्मीदवारों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्रश्न पत्र 2025 जारी किया गया है। यह प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार, कठिनाई स्तर और प्रमुख विषयों की जानकारी देता है। उम्मीदवार इस प्रश्न पत्र की मदद से अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं और आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं।

UP Police SI, ASI Question Paper 2025

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर क्वेश्चन पेपर 2025-हाइलाइट्स 

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1129 यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर भर्ती करेगा। परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

भर्ती संगठन का नाम

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)

पद का नाम

कंप्यूटर ऑपरेटर

कुल रिक्तियां

1129

परीक्षा तिथि

01 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

https://www.upprpb.in

UP Police Computer Operator Question Paper 2025 PDF Download Link

उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके सीधे प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह प्रश्न पत्र बेहद उपयोगी है। इससे उन्हें परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और महत्वपूर्ण विषयों की बेहतर समझ मिलती है, जिससे वे अगली परीक्षा के लिए अधिक प्रभावी तैयारी कर सकते हैं।

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर क्वेश्चन पेपर 2025 लिंक

यहां क्लिक करें

कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा में 65% अभ्यर्थियों ने नहीं दी परीक्षा

पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए भर्ती परीक्षा शनिवार को जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई, लेकिन उपस्थिति उम्मीद से काफी कम रही। कुल 7440 अभ्यर्थियों में से केवल 2623 उम्मीदवार ही परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 4817 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे — यानी करीब 65 प्रतिशत उम्मीदवारों ने परीक्षा छोड़ दी

पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित इस परीक्षा के माध्यम से प्रदेशभर में 1129 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसके लिए कुल 1,01,396 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई। प्रत्येक केंद्र की निगरानी कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की गई, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पर पूरी तरह पैनी नजर रखी जा सके।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News