UP Police Question Paper 2025: डाउनलोड करें यूपी पुलिस SI, ASI क्वेश्चन पेपर PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 2, 2025, 13:46 IST

UP Police SI ASI Question Paper 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आज 2 नवंबर, 2025 को यूपी पुलिस SI, ASI भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की। जो उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे, वे अब अपना यूपी पुलिस SI और ASI प्रश्न पत्र 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा एक पाली में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई थी।

UP Police SI ASI Question Paper 2025
UP Police SI ASI Question Paper 2025

UP Police Question Paper 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आज, 02 नवंबर 2025, को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यूपी पुलिस एसआई और एएसआई लिखित परीक्षा एक ही पाली में  सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक  सफलतापूर्वक आयोजित की।  यूपी पुलिस एसआई (गोपनीय) तथा एएसआई (लिपिक/लेखा) पदों के लिए आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। अब वे नीचे दिए गए लिंक से अपना यूपी पुलिस एसआई-एएसआई प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर क्वेश्चन पेपर 2025

UP Police SI, ASI Question Paper 2025

यूपी पुलिस एसआई, एएसआई क्वेश्चन पेपर 2025 उम्मीदवारों को आगामी यूपी पुलिस एसआई और एएसआई परीक्षाओं के कठिनाई स्तर, प्रश्नों के रुझान और परीक्षा पैटर्न को समझने में मदद कर सकता है। यूपी पुलिस परीक्षा राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही पाली में आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अब यूपी पुलिस एसआई और एएसआई प्रश्न पत्र 2025 का विश्लेषण करके अपनी तैयारी की रणनीति को और मजबूत कर सकते हैं। प्रश्न पत्र पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध होगा, जिसमें आज पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। भर्ती परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

भर्ती संगठन का नाम

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)

पदों का नाम

एसआई (गोपनीय), एएसआई (लिपिक/लेखा)

कुल रिक्तियों की संख्या

921

यूपी पुलिस एसआई-एएसआई लिखित परीक्षा 2025

02 नवंबर 2025

नौकरी का स्थान

उत्तर प्रदेश

आधिकारिक वेबसाइट

uppbpb.gov.in

UP Police SI, ASI Question Paper 2025 PDF Download Link

उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से यूपी पुलिस एसआई एएसआई प्रश्न पत्र 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो उम्मीदवार एसआई, एएसआई पदों के लिए आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं, उन्हें यूपी पुलिस एसआई एएसआई प्रश्न पत्र 2025 अवश्य डाउनलोड करना चाहिए।

UP Police SI ASI Question Paper 2025 PDF

यहां क्लिक करें

