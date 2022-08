UPSC Recruitment Exams: अब सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए करना होगा केवल 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन'

UPSC Recruitment Exams: हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' सुविधा को शुरू किया है जिसके बाद UPSC द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए अब अभ्यर्थियों को अलग- अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा अर्थात अब उम्मीदवारों को हर बार विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने पर अपने मूल विवरण भरने की जरूरत नहीं होगी।

उम्मीदवार, जो भविष्य में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पहले 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' प्लेटफार्म पर खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगाI

'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' से फायदा

आयोग के अनुसार, 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' से उम्मीदवारों को कई फायदे होंगे जैसे उन्हें अपनी पर्सनल डिटेल्स केवल एक बार भरनी होगीI

उम्मीदवारों को अपने आवश्यक डाक्यूमेंट्स को केवल एक ही बार अपलोड करना होगा I

उम्मीदवारों की पर्सनल डिटेल्स और डाक्यूमेंट्स 24*7 वेबसाइट पर मिलेंगें जिन्हें कभी भी अपडेट किया जा सकेगा I

'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' पर अपलोड जानकारी डिजिटली अवेलेबल रहेगीI

आयोग के नोटिफिकेशन के तहत आवेदन करते समय पर्सनल डिटेल्स और पहले से अपलोड डाक्यूमेंट्स अपने आप भर जायेंगेI

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों में अधिकारियों के चयन के लिए UPSC हर साल कई परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, CDS आदि की परीक्षायें आयोजित करवाता है जिसमे भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैंI ओटीआर प्लेटफॉर्म उन्हें समय बचाने और आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाने में मदद करेगाI

वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डिटेल्स

उम्मीदवार का नाम, जेंडर, जन्म की तिथि, माता और पिता का नाम, अल्पसंख्यक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा का रोल नंबर, और 2 सिक्योरिटी प्रश्न पूछें जाएंगे I

'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' कैसे करें?

स्टेप-1 सबसे पहले आयोग (यूपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं

स्टेप-2 होम पेज पर, 'One Time Registration (OTR) for Examinations of UPSC' लिंक पर क्लिक करें

स्टेप-3 नया पेज खुल जाएगा, यहां आप अपनी जरूरी डिटेल्स भर कर रजिस्ट्रेशन करें

स्टेप-4 रजिस्टर्ड ई-मेल पर लॉन इन क्रेडेंशियल्स भेज दिए जाएंगे, इनकी मदद से लॉग इन करें

स्टेप -5 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हुई