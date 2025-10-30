UPSSSC Forest Guard Exam City Slip 2025 OUT: यूपी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा सिटी स्लिप upsssc.gov.in पर जारी, ये रहा Direct Link

UPSSSC Forest Guard Exam City Slip 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फॉरेस्ट गार्ड (वन रक्षक) एवं वाइल्ड लाइफ गार्ड परीक्षा 2025 के लिए सिटी इन्फॉर्मेशन स्लिप (Exam City Slip) जारी कर दी है। उम्मीदवार अब UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपनी परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। यूपी वन रक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा 9 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही शिफ्ट में संपन्न होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा शहर की जानकारी के लिए सिटी स्लिप अवश्य डाउनलोड करें।

UP Forest Guard Exam City Slip 2025 Link

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2025 के लिए सिटी स्लिप (City Slip) लिंक सक्रिय कर दिया है। उम्मीदवार अपने पंजीकरण नंबर (Registration No.), जन्म तिथि (Date of Birth), लिंग (Gender) और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करके सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी फॉरेस्ट गार्ड सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।