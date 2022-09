भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम

Chandigarh airport to be named after Bhagat Singh

It has been decided to rename Chandigarh airport after Shaheed Bhagat Singh: PM Narendra Modi, on radio show 'Mann Ki Baat' pic.twitter.com/IG3bZ5WQ6O

