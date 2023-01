Current Affairs Daily Hindi Quiz: 25 January 2023 - मेगा इवेंट ‘भारत पर्व’, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मतदाता दिवस

Current affairs quiz in hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. आज के इस क्विज में मेगा इवेंट ‘भारत पर्व’, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आदि से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है.

1. न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है?

(a) कार्मेल सेपुलोनी

(b) क्रिस कार्लसन कुक

(c) जेसिंडा अर्डर्न

(d) क्रिस हिपकिंस

2. इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है?

(a) 'गो एंड वोट फॉर डेमोक्रेसी'

(b) 'नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर'

(c) 'एव्री वोट मैटर, गो फॉर इट'

(d) 'आई वोट फॉर नेशन'

3. भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में 'डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी' में नॉमिनेट हुई है?

(a) ऑल दैट ब्रीथ्स

(b) द एलिफेंट व्हिस्परर्स

(c) आरआरआर

(d) टेल इट लाइक अ वुमन

4. कौन-सा मंत्रालय लाल किले में छह-दिवसीय मेगा इवेंट "भारत पर्व" का आयोजन करने जा रहा है?

(a) पर्यटन मंत्रालय

(b) विदेश मंत्रालय

(c) गृह मंत्रालय

(d) शिक्षा मंत्रालय

5. पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाएगा?

(a) गोवा

(b) कर्नाटक

(c) गुजरात

(d) दिल्ली

6. प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है?

(a) जापान

(b) जर्मनी

(c) मिस्र

(d) इंग्लैंड

7. गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है?

(a) 43

(b) 47

(c) 50

(d) 53

उत्तर:-

1. (d) क्रिस हिपकिंस

न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस (Chris Hipkins) ने शपथ ली है. उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई थी. हाल ही में न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी जिसके बाद से नए पीएम की तलाश जारी थी. कार्मेल सेपुलोनी (Carmel Sepuloni) ने उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है. क्रिस हिपकिंस पहली बार वर्ष 2008 में रेमुताका (Remutaka) से सांसद बने थे.

2. (b) 'नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर'

भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है. भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कर रहा है. इसके तहत नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रही है. वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन का थीम 'नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर' (Nothing Like Voting, I Vote for Sure) है. राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाये जानें की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी.

3. (b) द एलिफेंट व्हिस्परर्स

95वें एकेडमी अवार्ड्स में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' (The Elephant Whisperers), डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है. इस फिल्म का निर्देशन कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया है. फिल्म 'RRR' का सुपरहिट सॉन्ग 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुआ है. भारत की फिल्मों ने 95वें एकेडमी अवार्ड्स में 3 नामांकन प्राप्त किये है. भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'ऑल दैट ब्रीथ्स' (All That Breathes) भी ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित हो गयी है. यह फिल्म शौनक सेन द्वारा निर्देशित है.

4. (a) पर्यटन मंत्रालय

केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय 26 से 31 जनवरी, 2023 तक लाल किले के लॉन में छह-दिवसीय मेगा इवेंट "भारत पर्व" का आयोजन करने जा रहा है. पर्यटन मंत्रालय, इस आयोजन का नोडल मंत्रालय है. इससे पहले वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 (वर्ष 2021 में वर्चुअल) में लाल किले में ज्ञान पथ पर 'भारत पर्व' आयोजित किया गया था. इस आयोजन में 'देखो अपना देश', 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', G20 और 'मिशन लाइफ' जैसी पहलों की ब्रांडिंग और प्रचार भी किया जायेगा.

5. (d) दिल्ली

पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन 25 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है. सम्मेलन भारत के डिजिटल सामान की वैश्विक स्वीकृति बढ़ाने के लिए रणनीतियों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित है. सम्मेलन में उद्योग, सरकार, स्टार्ट-अप और यूनिकॉर्न्स और शिक्षा जगत के 100 से अधिक डिजिटल लीडर भाग ले रहे है. G20 प्रतिनिधियों और G20 सचिवालय को भी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है.

6. (c) मिस्र

भारत-मिस्र ने प्रसार भारती और मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच सामग्री के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है. नई दिल्ली में पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया. यह एमओयू प्रसार भारती द्वारा डीडी इंडिया चैनल की पहुंच का विस्तार करेगा. इस प्रोग्राम की मदद से अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जायेगा.

7. (b) 47

गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर, 47 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है. इनमें से वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक दो कर्मियों को दिया गया है. विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक से 07 कर्मियों को सम्मानित किया गया है. साथ ही अग्निशमन सेवा पदक 38 कर्मियों को प्रदान किया गया है. इसके अलावा, 55 कर्मियों को विशिष्ट और मेधावी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया है.

