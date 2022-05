Cyclone Asani: असानी तूफान को लेकर अलर्ट जारी, जानें कैसे रखे जाते हैं तूफानों के नाम

Cyclone Asani: आसनी चक्रवाती (Cyclone Asani) तूफान का असर बंगाल की खाड़ी में दिखना शुरू हो गया है. मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. साथ ही 10 मई को 125 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान किया गया है.

तूफान का असर ओडिशा के साथ साथ बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिल सकता है. इन राज्यों में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पोर्ट ब्लेयर से लगभग 570 किमी पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में, दक्षिण-पूर्व और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी पर आसनी चक्रवात पहुंच गया है.

SCS ‘Asani’ over Southeast and adjoining Westcentral Bay of Bengal, about 570 km west-northwest of Port Blair. To move northwestwards till 10th May night and reach Westcentral and adjoining Northwest Bay of Bengal off North AP & Odisha coast: India Meteorological Department pic.twitter.com/wO8k3sYceJ — ANI (@ANI) May 8, 2022

इस इलाके तक पहुंचने की संभावना

बता दें तूफान के 10 मई की रात तक उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए उत्तर आंध्र प्रदेश, पश्चिम-मध्य ओडिशा तट और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा आसपास के इलाके तक पहुंचने की संभावना है. हालांकि, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल (NDRF) किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं.

#WATCH | Thunderstorms & moderate rainfall are likely over some parts of Howrah, Kolkata, Hooghly & West Midnapur districts of West Bengal during the next 2-3hrs today. People are advised to stay in a safe place during thunderstorm activity: IMD Kolkata pic.twitter.com/qmSjeWH3qq — ANI (@ANI) May 9, 2022

इन स्थानों पर होगी बारिश

मौसम विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि 10 मई को ओडिशा के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. गजपति, गंजन और पुरमी में एक से दो स्थानों पर भारी बारिश होगी. वहीं मछुआरों को गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. इस चक्रवात के का असर अन्य राज्यों जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, बिहार, असम में भी देखने को मिलेगा.

#WATCH Odisha | Stormy waters on the shores of Puri beach amid rough sea conditions and gusty winds due to #CycloneAsani pic.twitter.com/zLQ5zrUpjw — ANI (@ANI) May 10, 2022

इन राज्‍यों पर असर पड़ेगा

आईएमडी के अनुसार, चक्रवात के सोमवार को बंगाल की खाड़ी में 60 समुद्री मील (111 किलोमीटर प्रति घंटा) की गति से आगे बढ़ने की उम्मीद है. उत्तरी आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा के तटों की ओर बढ़ने के साथ भीषण चक्रवाती तूफान के 10 मई से धीरे-धीरे कमजोर होने का अनुमान है. आईएमडी ने कहा कि ओडिशा के तटीय जिलों और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के दक्षिणी हिस्से में 10 मई से हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है.

Severe cyclonic storm Asani is over west-central region & adjoining southwest region of Bay of Bengal. It is 330 km south-southeast of Visakhapatnam Likely to move further northwest till tonight, thereafter it'll recurve: Kumar, Duty Officer, Cyclone Warning Center Visakhapatnam pic.twitter.com/w8ovoiSBin — ANI (@ANI) May 10, 2022

चक्रवाती तूफान का नामकरण कैसे होता है?

गौरतलब है कि प्रत्येक तूफान का एक अलग नाम रखा जाता है. इसकी जिम्मेदारी 13 देशों के पास है. इनका नामकरण सिस्टमेटिक तरीके से होता है. विश्व मौसम विभाग संगठन के अंतर्गत आने वाले दुनिया में स्थित वॉर्निंग सेंटर की ओर से नामकरण किया जाता है. बता दें जिन देशों में चक्रवात के प्रभाव की आशंका होती है उन्ही देशों का समूह तूफान का नाम रखता है.

तूफान का नाम रखने वाले देशों के इस समूह में भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, सउदी अरब, कतर, यमन और यूएई शामिल हैं. चक्रवाती तूफान का नाम 64 देश अपनी बारी आने पर रखते हैं. अल्फाबेट के मुताबिक देशों को चक्रवात तूफान का नाम रखने का मौका मिलता है.