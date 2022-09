BrahMos missile: भारत ने दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किया अनुबंध, जानें ब्रह्मोस नाम कैसे मिला

Ministry of Defence signs Rs 1,700 crore deal for dual role Surface-to-Surface BrahMos missiles with BAPL Read @ANI Story | https://t.co/p4BIjXYrO1 #DefenceMinistry #BAPL #BrahMos #Missile pic.twitter.com/cs4WQ8riaa

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप