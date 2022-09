A traditional BRICS gathering: विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हुए शामिल, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

BRICS Foreign Ministers Meeting: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मणयम जयशंकर ने भाग लिया. यह बैठक दक्षिण अफ्रीका की की अध्‍यक्षता में आयोजित की गयी. दक्षिण अफ्रीका की अंतरराष्‍ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री डॉ. नलेडी पेन्‍डोर ने इसका नेतृत्व किया. न्यूयार्क में आयोजित इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ब्राजील के विदेश मंत्री कारर्लोस अल्‍बर्टो फ्रैंको फ्रैंका और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए.

A traditional BRICS gathering on the sidelines of #UNGA 77.



Exchange of perspectives on the global situation, international economy and regional issues. Made the case for Reformed Multilateralism.



Wished Naledi Pandor and South Africa all success for their Chairship. pic.twitter.com/I2PEQMdpJr