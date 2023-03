FIFA World Cup 2026: क्या है फीफा वर्ल्ड कप का नया प्रारूप, जानें अब कितने मैच खेलें जायेंगे वर्ल्ड कप में?

फीफा विश्व कप 2026 जिसका आयोजन कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में किया जायेगा, उनके तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. इसका ऐलान फीफा परिषद ने ग्रुप स्टेज प्रारूप में संशोधन के साथ किया है.

2026 फीफा विश्व कप फाइनल डेट 19 जुलाई निर्धारित की गई. इस टूर्नामेंट में 48 टीमों को 12 ग्रुप में रखा गया है. 12 ग्रुप्स के साथ पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जायेगा.

यह निर्णय पूरी तरह से समीक्षा पर आधारित था, जिसमें खेल की अखंडता, टीम यात्रा, वाणिज्यिक और खेल आकर्षण, साथ ही टीम और प्रशंसक अनुभव पर विचार किया गया है.

