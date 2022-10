सरकार ने वायुसेना में नई हथियार प्रणाली शाखा बनाने को दी मंजूरी

सरकार ने भारतीय वायु सेना में नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दी। यह घोषणा वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 8 अक्टूबर, 2022 को की थी।

वीआर चौधरी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारतीय वायु सेना में एक नई परिचालन शाखा बनाई गई है। उन्होंने चंडीगढ़ में वायुसेना दिवस परेड में इस खबर की घोषणा की।

Government has approved the creation of a Weapon System Branch for Officers in the IAF. This is the first time since independence that a new operational branch is being created.