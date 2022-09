Global Innovation Index 2022: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुंचा, जानें कौन रहा टॉप पर?

Global Innovation Index 2022: वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन) द्वारा जारी, वर्ष 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर पहुँच गया है. भारत का यह अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है. पिछले सात वर्षों में भारत 41 स्थानों की लम्बी छलांग लगाया है. इस रैंकिंग में भारत 2021 में 46वें और 2015 में 81वें स्थान पर था. रैंकिंग में अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है.

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने कल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया जिसमें स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष दुनिया की सबसे नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है. स्विट्ज़रलैंड लगातार 12वें वर्ष नवाचार में दुनिया में अग्रणी देश बना हुआ है.

1. Switzerland🇨🇭

2. U.S.🇺🇸

3. Sweden🇸🇪

4. U.K.🇬🇧

5. Netherlands 🇳🇱



