India's First Carbon-Neutral Drone: भारत का पहला कार्बन-न्यूट्रल ड्रोन हुआ लांच, जानें इसकी खासियत

India's first carbon neutral drone: भारत की सबसे बड़ी ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस (Garuda Aerospace) ने वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के प्लेटफार्म से पहले कार्बन-न्यूट्रल ड्रोन को लांच किया. जो गरुड़ एयरोस्पेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. गरुड़ एयरोस्पेस WEF के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया.

वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन दावोस में आयोजित किया जा रहा है. वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम जैसे प्रतिष्टित प्लेटफार्म से इस तरह की लॉन्चिंग ग्लोबल लेवल पर भारत की कार्बन-न्यूट्रल प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है.

गरुड़ एयरोस्पेस के संस्थापक और सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश ने बताया कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर इसकी लॉन्चिंग अधिक खास है.

India's 1st ever sustainable drone at the World Economic Forum in Davos!



India's drone startup company, Garuda Aerospace, unveiled the first-ever carbon-neutral drone at the Indian Sustainability Lounge of World Economic Forum on January 19.



