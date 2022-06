Covid-19 fourth wave: भारत में क्या आने वाली है कोरोना की चौथी लहर?

India unlikely to witness fourth wave unless new COVID-19 variant reported, says health expert Read @ANI Story | https://t.co/PrDoPF36sW #COVID #fourthwave #COVID19india #HealthExpert pic.twitter.com/E0GhA5kZ67

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप