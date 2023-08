सूर्यकुमार यादव ने की कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी, केएल राहुल को छोड़ा पीछे

भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव पांचवें टी20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ 61 रनों की पारी खेलकर T20I में कई रिकॉर्ड अपने नाम किये. हालांकि भारत यह मैच हार गया लेकिन सूर्य कुमार ने शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया.

सूर्यकुमार यादव ने अपने T20I करियर की 50वीं पारी में शानदार 61 रनों की पारी खेली. सूर्यकुमार ने अकेले दम पर भारत को मैच में अच्छी स्थिति में पहुंचाया था.

दुनिया के नंबर 1 T20I बल्लेबाज ने अपना शानदार फॉर्म दिखाते हुए लगातार दो मैचों में अर्द्धशतक जमाया. भारतीय पारी के दौरान सूर्या को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज 30 से अधिक रन बनाने में कामयाब नहीं हुआ. सूर्या ने 45 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली.

सूर्यकुमार यादव T20I करियर की शुरूआती 50 पारियों में अभी तक 18 बार 50 से अधिक रन बनाये है. इस मामले में उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इसके साथ ही वह बाबर आजम और विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए है.

सूर्यकुमार यादव ने इसके साथ ही 50 पारियों (53 मैचों) में T20I में 1841 रन पूरे कर लिए है. इसके साथ ही सूर्या ने 50 T20I पारियों के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए है. इस मामले में उन्होंने स्टार बल्लेबाज केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया.

पूर्व कप्तान और T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली 1943 रनों (50 पारियों में) के साथ टॉप पर है. रोहित शर्मा, शिखर धवन और सुरेश रैना अपनी पहली 50 T20I पारियों में 1000 से अधिक रन बनाने वाले अन्य भारतीय क्रिकेटर हैं.

