Current Affairs Hindi One Liners 08 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश पेश कर रहा है आज का वन लाइनर्स Current Affairs. इस सेक्शन में छात्र प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY), ISA का नया सदस्य आदि से जुड़े सवाल देख सकते हैं, जो परीक्षा के PoV से बेहद ही महत्वपूर्ण है.

केन्द्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर तमिलनाडु में 4-लेन मरक्कनम-पुडुचेरी (एनएच-332ए) के निर्माण को मंजूरी दी- 2157 करोड़

केन्द्रीय कैबिनेट ने घरेलू एलपीजी में हुए नुकसान के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को मुआवजे के रूप में कितने करोड़ रुपये की मंजूरी दी- 30,000 करोड़

हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए ₹6,520 करोड़ का बजट किसने मंजूर किया है – केंद्रीय मंत्रिमंडल

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में 107वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है – मोल्दोवा