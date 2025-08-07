NIACL AO Scorecard 2025 LInk: एनआईएसीएल एओ स्कोरकार्ड newindia.co.in पर जारी, ये रहा PDF लिंक

NIACL AO Scorecard 2025 OUT: न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल-I) के पदों के लिए NIACL AO स्कोरकार्ड 2025 जारी किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (स्केल-I) की चयन प्रक्रिया में शामिल हुए candidates अपने रोल नंबर और जन्म तिथि के साथ लॉग इन करके अपना NIACL AO स्कोरकार्ड 2025 देख सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का लिंक NIACL की ऑफिशियल वेबसाइट www.newindia.co.in पर उपलब्ध है।

NIACL AO स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड लिंक

NIACL AO स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, आपको दिए गए लिंक पर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल, यानी रोल नंबर और जन्म तिथि, का उपयोग करना होगा। हमने यहां नीचे स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक भी दिया है-

NIACL AO स्कोरकार्ड 2025 का हाइलाइट्स

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) - स्केल I के लिए भर्ती अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। आप NIACL द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।