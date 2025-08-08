Current Affairs Quiz 08 अगस्त 2025: ISA का नया सदस्य कौन-सा देश बना है?

Current Affairs Quiz in Hindi 08 August 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज मेंप्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY), ISA का नया सदस्य से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कुल कितनी राशि के बजट को मंजूरी दी है? A) ₹5,000 करोड़

B) ₹6,520 करोड़

C) ₹7,000 करोड़

D) ₹4,800 करोड़ 1. B) ₹6,520 करोड़ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और खेत से बाजार तक की सप्लाई चेन को मजबूत करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए ₹6,520 करोड़ के कुल बजट को मंजूरी दी, जिसमें ₹1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी शामिल है। जून 2025 तक इस योजना के तहत 1,601 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। 2. मोल्दोवा किस संख्या के सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल हुआ है?

A) 100वां

B) 105वां

C) 107वां

D) 110वां 2. C) 107वां मोल्दोवा ने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का 107वां सदस्य बनकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले वैश्विक प्रयासों में भागीदारी दर्ज की है। भारत में मोल्दोवा की राजदूत एना तबान ने नई दिल्ली में ISA की सदस्यता के लिए रैटीफिकेशन दस्तावेज (Instrument of Ratification) सौंपा। ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना और सतत विकास को सशक्त करना है। 3. हाल ही में SheLeads II कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? A) अनुप्रिया पटेल

B) निर्मला सीतारमण

C) अन्नपूर्णा देवी

D) मीनाक्षी लेखी 3. C) अन्नपूर्णा देवी SheLeads II कार्यक्रम, UN Women India Country Office द्वारा आयोजित एक प्रमुख क्षमता निर्माण (capacity-building) पहल है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर की महिला नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासकों को सशक्त बनाना है। इसका दूसरा संस्करण 7 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा लांच किया गया।