Bihar Board 12th Subject-Wise Model Paper 2026: डाउनलोड 12th विषय-अनुसार Sample Paper PDF

Bihar Board Class 12th Subject-Wise Model Paper 2026: बिहार बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए सभी विषयों के मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। सत्र 2025-26 के लिए छात्र बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा फरवरी 2026 के आसपास होने की उम्मीद है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मॉडल पेपर और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करके परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। इससे छात्रों को प्रश्न पत्र की संरचना समझने और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर देने की तकनीक सीखने में मदद मिलेगी।

इसलिए, इस लेख में आपको बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 12 के लिए जारी किए गए मॉडल पेपरों की सूची और उन्हें पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक मिलेंगे।

