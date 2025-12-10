Bihar Board 12th Subject-Wise Model Paper 2026: डाउनलोड 12th विषय-अनुसार Sample Paper PDF

Bihar Board Class 12th Subject-Wise Model Paper 2026: बिहार बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए सभी विषयों के मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। सत्र 2025-26 के लिए छात्र बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा फरवरी 2026 के आसपास होने की उम्मीद है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मॉडल पेपर और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करके परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। इससे छात्रों को प्रश्न पत्र की संरचना समझने और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर देने की तकनीक सीखने में मदद मिलेगी।
इसलिए, इस लेख में आपको बिहार बोर्ड द्वारा कक्षा 12 के लिए जारी किए गए मॉडल पेपरों की सूची और उन्हें पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए सीधे लिंक मिलेंगे।
Bihar Board Class 12th Subject-Wise Model Paper 2026: PDF Links Download
यहाँ बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषयवार मॉडल पेपर्स की सूची दी गई है। छात्र इस लिंक पर क्लिक करके विभिन्न विषयों के मॉडल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य विषयों के लिए भी सूची अपडेट की जाएगी। इसलिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में अपडेट्स के लिए समय-समय पर इस लेख को देखें। आप यहां से अधिकांश विषयों के लिए BSEB 12वीं मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड लिंक प्राप्त कर सकते हैं।
Bihar Board Class 12 Chemistry Model Paper 2026: Download PDF
बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
कक्षा 12 के छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों को अपनाकर हिंदी मॉडल पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
-
सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।
-
होमपेज पर दिए गए ‘Model Paper 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें।
-
नई पेज खुलने पर अपनी कक्षा ‘Intermediate (12th)’ चुनें।
-
सामने सभी विषयों के मॉडल पेपर की सूची दिखाई देगी।
-
जिस विषय का मॉडल पेपर चाहिए, उस पर क्लिक करें। PDF खुल जाएगी।
-
मॉडल पेपर को डाउनलोड करें और परीक्षा की तैयारी करें।
मॉडल पेपर्स से तैयारी करने के क्या फायदे हैं?
-
परीक्षा संरचना की समझ- मॉडल पेपर्स हल करने से आपको परीक्षा के पैटर्न, पेपर की संरचना और प्रश्नों के निर्माण की समझ मिलेगी। इससे आप बेहतर और अधिक सुचारू रूप से उत्तर दे पाएंगे।
-
समय प्रबंधन में महारत हासिल करना- परीक्षा से पहले मॉडल पेपर्स का अभ्यास करने से आपको बोर्ड परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन कैसे करना है, इसका अंदाज़ा लगाने में मदद मिल सकती है। क्योंकि परीक्षा के दौरान बहुत दबाव होगा, छात्र उत्तर देते समय समय का ध्यान खो सकते हैं। लेकिन अभ्यास के साथ, यह छात्रों को समय का सही प्रबंधन करने में मदद करेगा।
-
ताकत और कमजोरियों की पहचान करना- छात्र मॉडल पेपर हल करते समय अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। यह परीक्षा से पहले अपनी प्रदर्शन का स्वयं मूल्यांकन करने का एक आसान तरीका है। उत्तर देने की तकनीक और उन क्षेत्रों को समझें जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
-
आत्मविश्वास बढ़ाना और चिंता कम करना- मॉडल पेपर हल करना विषय के पेपर के लिए पहले से अभ्यास करने के बराबर है, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में बैठने से पहले अधिक आत्मविश्वासी और कम चिंतित महसूस करते हैं।
छात्र मॉडल पेपर्स और अध्ययन टिप्स का पालन करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। समझदारी से तैयारी करें ताकि बोर्ड परीक्षाओं से पहले आपको अपने सिलेबस को लेकर तनाव न हो।
