RRB NTPC UG Admit Card 2025 Link: आरआरबी एनटीपीसी यूजी एडमिट कार्ड जारी, यहां से डाउनलोड करें अंडर ग्रेजुएट एग्जाम हॉल टिकट

RRB NTPC UG Admit Card 2025 Link: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर RRB NTPC अंडरग्रेजुएट (12th Level) 2025 परीक्षा के एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक जारी कर दिया है। उम्मीदवार जिसने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से RRB NTPC अंडरग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक इस लेख में उपलब्ध है।

Vijay Pratap Singh
ByVijay Pratap Singh
Aug 7, 2025, 13:00 IST
RRB NTPC Undergraduate Admit Card 2025 OUT
RRB NTPC Undergraduate Admit Card 2025 OUT

HIGHLIGHTS

  • RRB NTPC अंडरग्रेजुएट (12वीं स्तर) परीक्षा 7 अगस्त 2025 से शुरू होकर 9 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।
  • केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक आवेदन किया है; यह केवल आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
  • परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

RRB NTPC UG Admit Card 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अंडरग्रेजुएट (12वीं) स्तर की परीक्षा के लिए RRB NTPC UG एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। यह परीक्षा आज, 7 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। वर्तमान में, एडमिट कार्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं जिन्होंने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है।

RRB NTPC UG परीक्षा 7 अगस्त से 9 सितंबर 2025 के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, इस लेख में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आधिकारिक लिंक भी प्रदान किया गया है।

RRB NTPC UG Admit Card 2025 Download Link-Active

उम्मीदवारों को अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर RRB NTPC UG एडमिट कार्ड 2025 साथ लेकर जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह हॉल टिकट केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकता है — किसी अन्य माध्यम से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता।

RRB NTPC अंडरग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक पर क्लिक करके, अपने लॉगिन विवरण दर्ज कर आसानी से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

RRB NTPC Undergraduate Admit Card 2025 Link

यहां क्लिक करें

RRB NTPC UG Exam City Slip 2025 Link

यहां क्लिक करें

आरआरबी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025 की ताज़ा जानकारी के लिए पेज को समय-समय पर रिफ्रेश करें।

  • Aug 7, 2025, 13:00 IST

    RRB NTPC Unergraduate Admit Card 2025: परीक्षा आज से शुरू, जानें RRB NTPC UG परीक्षा का समय

    आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 की परीक्षा आज, यानी 7 अगस्त से शुरू हो चुकी है और यह परीक्षा हर दिन तीन पालियों (शिफ्ट्स) में आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा निर्धारित है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड कर लें, ताकि आखिरी समय की भीड़ या तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। साथ ही, परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बेहतर होगा कि आप रिपोर्टिंग टाइम से कम से कम 30 मिनट पहले सेंटर पर पहुँच जाएँ, जिससे एंट्री और जांच की प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके। समय पर पहुँचने से आप बिना तनाव के परीक्षा दे पाएंगे और पूरी तरह से अपने पेपर पर फोकस कर सकेंगे।

  • Aug 7, 2025, 12:58 IST

    क्या आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2025 जारी हो गया है?

    हाँ, RRB NTPC अंडरग्रेजुएट (UG) का एडमिट कार्ड 2025 पहले ही सीबीटी-1 परीक्षा के लिए आपके क्षेत्र की RRB वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

  • Aug 7, 2025, 12:57 IST

    आरआरबी एनटीपीसी यूजी एडमिट कार्ड 2025: एग्जाम डे से पहले ज़रूरी बातें

    अब जब आरआरबी एनटीपीसी यूजी की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो एग्जाम के दिन कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बहुत काम आ सकती हैं — ताकि सब कुछ आराम से और बिना झंझट के हो:

    • टाइम से पहले सेंटर पहुँच जाओ, आख़िरी मिनट की भागदौड़ से बचोगे।
    • सभी ज़रूरी कागज़ात साथ रखो – एडमिट कार्ड, फोटो आईडी वगैरह।
    • मोबाइल, घड़ी, ब्लूटूथ जैसे बैन चीज़ें मत ले जाओ, दिक्कत हो सकती है।
    • सेंटर कहाँ है, पहले ही पता कर लो, ताकि रास्ते में टाइम वेस्ट न हो।
    • सेंटर में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ, ध्यान से सुनो और फॉलो करो।
  • Aug 7, 2025, 12:52 IST

    RRB NTPC UG Hall Ticket 2025: परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन

    अब जब आप पूरा जोश लेकर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बस एक बात ध्यान में रखें —

    अब नया कुछ मत शुरू करो, सिर्फ वही चीज़ें दोहराओ जो पहले से पढ़ रखी हैं।

    • जो टॉपिक पहले पढ़ चुके हो, अब उन्हीं का रिवीजन करो।

    • GK, गणित और रीजनिंग जैसे स्कोर वाले सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दो।

    • अपने पुराने नोट्स, फ़ॉर्मूले, ट्रिक और फैक्ट्स को रोज़ झांक लो।

    • कुछ नया पढ़ने की सोचोगे तो दिमाग़ उलझ सकता है — avoid करो

    • खुद पर भरोसा रखो, और दिमाग शांत रखो। तैयारी आपने कर ही ली है!

  • Aug 7, 2025, 12:50 IST

    आरआरबी एनटीपीसी स्नातक एडमिट कार्ड 2025: महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

    • एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 4 दिन पहले जारी किया जाएगा।
    • उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि एडमिट कार्ड पर सभी जानकारी सही हो — जैसे नाम, फोटो, परीक्षा केंद्र आदि।
    • चयन प्रक्रिया पूरी होने तक एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखें, आगे ज़रूरत पड़ सकती है।
    • परीक्षा केंद्र में ये चीज़ें ले जाना मना है: मोबाइल फोन, पेजर, घड़ी, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, धातु की चीज़ें, किताबें या कोई भी कागज़।
    • परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक पहचान (जैसे फिंगरप्रिंट), फोटो, हस्ताक्षर और उपस्थिति ली जाएगी।

    अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

  • Aug 7, 2025, 12:38 IST

    RRB Regional Official Websites Links

    क्षेत्र आधिकारिक वेबसाइट
    RRB Ranchi https://www.rrbranchi.gov.in/
    RRB Ahmedabad https://www.rrbahmedabad.gov.in
    RRB Ajmer http://www.rrbajmer.gov.in/
    RRB Allahabad https://www.rrballahabad.gov.in/
    RRB Bangalore https://www.rrbbnc.gov.in/
    RRB Bhopal https://rrbbhopal.gov.in/
    RRB Bhubaneshwar https://rrbbbs.gov.in/
    RRB Bilaspur  http://www.rrbbilaspur.gov.in/
    RRB Chandigarh https://www.rrbcdg.gov.in/
    RRB Chennai https://www.rrbchennai.gov.in/
    RRB Gorakhpur http://rrbgkp.gov.in/
    RRB Guwahati https://www.rrbguwahati.gov.in/
    RRB Jammu-Srinagar https://www.rrbjammu.nic.in/
    RRB Kolkata https://www.rrbkolkata.gov.in/
    RRB Malda https://www.rrbmalda.gov.in/
    RRB Mumbai https://www.rrbmumbai.gov.in/
    RRB Muzaffarpur https://www.rrbmuzaffarpur.gov.in/
    RRB Patna https://www.rrbpatna.gov.in/
    RRB Secunderabad https://rrbsecunderabad.nic.in/
    RRB Siliguri https://www.rrbsiliguri.gov.in/
    RRB Trivandrum https://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in/
  • Aug 7, 2025, 12:36 IST

    RRB NTPC 12th Level CBT 1 Exam Pattern: आरआरबी एनटीपीसी यूजी परीक्षा पैटर्न

    • प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ⅓ अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।
    • इस परीक्षा में सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, यानी सभी सेक्शन को मिलाकर ही समय दिया जाएगा।
    • उम्मीदवारों को पूरी परीक्षा 90 मिनट में पूरी करनी होगी।
    अनुभागप्रश्नों की संख्याअधिकतम अंक
    सामान्य जागरूकता 40 40
    गणित 30 30
    सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति 30 30
    कुल 100 100
  • Aug 7, 2025, 12:22 IST

    RRB NTPC UG Admit Card 2025 Official Website: कैसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

    चरण 1: सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in या उस क्षेत्र की RRB वेबसाइट पर जाएँ जहाँ आपने आवेदन किया था।

    चरण 2: होमपेज पर “CEN 06/2024 (NTPC-UG): CBT-1 City Intimation और E-Call Letter” से जुड़ा लिंक खोजें।

    चरण 3: फिर उस लिंक पर क्लिक करें जहाँ लिखा है –
    “CBT-1 के लिए परीक्षा शहर की सूचना और ई-कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।”

    चरण 4: अब आपके सामने एक लॉगिन पेज खुलेगा। वहाँ अपना पंजीकरण नंबर (User ID), पासवर्ड (जन्म तिथि - DDMMYYYY फॉर्मेट में) और कैप्चा कोड दर्ज करें।

    चरण 5: सभी जानकारी भरने के बाद, "सबमिट" या "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका RRB NTPC UG Admit Card 2025 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

    चरण 6: एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और उसकी कम से कम दो साफ प्रिंट कॉपी निकाल लें। यह दस्तावेज़ परीक्षा केंद्र में साथ ले जाना अनिवार्य है।

  • Aug 7, 2025, 12:20 IST

    RRB NTPC Admit Card 2025 Sarkari Result: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन विवरण

    रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए, उम्मीदवार के पास ये जानकारी होनी चाहिए:

    • उपयोगकर्ता नाम/पंजीकरण संख्या (Username/Registration Number)
    • पासवर्ड/जन्म तिथि (Password/Date of Birth)
  • Aug 7, 2025, 12:14 IST

    RRB NTPC Admit Card Release Schedule: एडमिट कार्ड जारी होने की तिथियां

    परीक्षा तिथिएडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
    7 अगस्त 2025 4 अगस्त 2025 (जारी)
    8 अगस्त 2025 5 अगस्त 2025 (जारी)
    9 अगस्त 2025 6 अगस्त 2025 (जारी)
    11 अगस्त 2025 7 अगस्त 2025 (जारी)
    12 अगस्त 2025 8 अगस्त 2025
    13 अगस्त 2025 9 अगस्त 2025
    14 अगस्त 2025 10 अगस्त 2025
