RRB NTPC UG Admit Card 2025 Link: आरआरबी एनटीपीसी यूजी एडमिट कार्ड जारी, यहां से डाउनलोड करें अंडर ग्रेजुएट एग्जाम हॉल टिकट

RRB NTPC UG Admit Card 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अंडरग्रेजुएट (12वीं) स्तर की परीक्षा के लिए RRB NTPC UG एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। यह परीक्षा आज, 7 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। वर्तमान में, एडमिट कार्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हैं जिन्होंने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है।

RRB NTPC UG परीक्षा 7 अगस्त से 9 सितंबर 2025 के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, इस लेख में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आधिकारिक लिंक भी प्रदान किया गया है।

उम्मीदवारों को अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर RRB NTPC UG एडमिट कार्ड 2025 साथ लेकर जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह हॉल टिकट केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकता है — किसी अन्य माध्यम से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता।

RRB NTPC अंडरग्रेजुएट एडमिट कार्ड 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक पर क्लिक करके, अपने लॉगिन विवरण दर्ज कर आसानी से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

RRB NTPC Undergraduate Admit Card 2025
RRB NTPC UG Exam City Slip 2025

