NASA: नासा 2030 तक अगली पीढ़ी के लो-इमिशन एयरप्लेन का निर्माण करेगा, यहाँ देखें डिटेल्स

Next Generation Low-Emissions Airplanes: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 2030 तक अगली पीढ़ी के लो-इमिशन एयरप्लेन का निर्माण करेगा जो यूएस को नेट-जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा.

इसके लिए नासा ने अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के साथ साझेदारी की घोषणा की है. इसके तहत दोनों मिलकर अगली पीढ़ी के कमर्शियल विमान का निर्माण करेंगे.

यह प्रोजेक्ट नासा के इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम्स प्रोग्राम का हिस्सा है और सस्टेनेबल फ़्लाइट नेशनल पार्टनरशिप का एक प्रमुख भाग है, जो नई सस्टेनेबल फ़्लाइट टेक्नोलॉजी को विकसित करने पर केंद्रित है.

