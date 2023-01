Brand Ambassador: स्टार बॉक्सर निखत ज़रीन बनी NMDC की ब्रांड एंबेसडर, यहाँ देखें हाइलाइट्स

NMDC Brand Ambassador: राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) ने भारत की स्टार महिला बॉक्सर निखत ज़रीन को ब्रांड एंबेसडर के रूप में घोषित किया है. इसके लिए NMDC ने निखत के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Agreement-MoA) पर हस्ताक्षर किए है.

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता निखत ज़रीन NMDC के ब्रांड एंबेसडर (Brand ambassador) के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगी.

निखत ने इस अवसर पर कहा कि देश का नाम रोशन करने के लिए एनएमडीसी के साथ हाथ मिलाना मेरे लिए सम्मान की बात है. मैं 2024 ओलंपिक के लिए प्रशिक्षण में मेरा समर्थन करने के लिए उनकी आभारी हूं.

#NMDC signed a Memorandum of Agreement (MoA) with World Boxing Champion Nikhat Zareen, to represent the company as its Brand Ambassador.Epitomising NMDC’s brand of strength and agility, we look forward to support her as she trains for 2024 Olympics to bring laurels to the country pic.twitter.com/BQ1anzaxiG