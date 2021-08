अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों को हटाना सही फैसला: राष्ट्रपति जो बाइडेन

तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा जमा लिया है. अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी जारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सैनिकों को वापस बुलाने के फैसले को सही ठहराया है. उनका कहना है कि सेना लगातार जोखिम नहीं उठा सकती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान को बीच अभियान में छोड़ दिया है लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने हमेशा सही फैसला लेने की कोशिश की है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने उस फैसले को सही बताया है जिसमें अमेरिकी फौजों को अफगानिस्तान से हटाया गया.

#WATCH | "Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation-building or create a unified, centralised democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been preventing terrorist attack on American homeland" says US Pres Joe Biden pic.twitter.com/TqOxrUOtdT