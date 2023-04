IPL में 6,000 रन बनाने वाले चौथे क्रिकेटर बने रोहित शर्मा, देखें पूरी लिस्ट

आईपीएल 2023 में हर दिन कोई न कोई रिकॉर्ड बनता जा रहा है. इस बार मुंबई इंडियन्स के कप्तना रोहित शर्मा ने रनों के मामलें में एक नया मुकाम हासिल किया है.

रोहित शर्मा आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए है. कल हैदराबाद में SRH के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. रोहित के अब आईपीएल में 6,014 रन हो गए है.

Milestone 🚨 - 6000 runs and counting for @ImRo45 in #TATAIPL Keep going, Hitman 💪💪 #SRHvMI pic.twitter.com/VQeYRWivwb

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए है. इससे पहले आईपीएल में 6000 रन का आकड़ा भारत के विराट कोहली, शिखर धवन और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने हासिल किया है. रोहित आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए है.

रोहित शर्मा ने अपने 6,000 रन पूरे करने के लिए 4,616 गेंदें खेली, उन्होंने इस मामले में शिखर धवन को पीछे छोड़ा. धवन ने अपने 6,000 रन 4,738 गेंदें खेलकर पूरा किया था.

आईपीएल में सबसे कम गेंद में 6,000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के नाम है. उन्होंने यह उपलब्धि 4,285 गेंदों में हासिल कर ली थी.

इस मामले में दूसरे नंबर पर भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली है जिन्हेंने 4,285 गेंदों का सामना करके अपने 6000 आईपीएल रन पूरे किये है.

रोहित शर्मा अभी तक अपने करियर में 232 आईपीएल मैच खेल चुके है. अपने आईपीएल करियर में रोहित ने एक शतक और 41 अर्द्धशतक लगायें है. रोहित अपने आईपीएल करियर में 535 चौके और 247 छक्के लगा चुके है.

उनके आईपीएल का बेस्ट स्कोर 109 रन का है. रोहित ने अपना आईपीएल डेब्यू ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2008 में किया था.

आईपीएल 2023 का 25वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियन्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया.

पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 192 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. मुंबई की ओर से कैमरन ग्रीन ने सर्वाधिक 64 रन बनाये. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से मार्को यानसन ने 2 विकेट हासिल किये.

जवाब में खेलने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गयी. हैदराबाद की ओर से मयंक अग्रवाल ने सर्वाधिक 48 रन बनाये. मुंबई की ओर से जेसन बेहरेनडॉर्फ, रिइले मेरेडिथ और पीयूष चावला ने दो-दो विकेट हासिल किये. वही अर्जुन तेंदुलकर को एक विकेट मिला.

Cameron Green is adjudged Player of the Match for his scintillating knock of 64 off 40 deliveries and bowling figures of 1/29 as @mipaltan win by 14 runs.



Scorecard - https://t.co/oWfswiuqls #TATAIPL #SRHvMI #IPL2023 pic.twitter.com/TCf9LjaK2C