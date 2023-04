World Liver Day 2023: फैटी लिवर के बारें में जानना क्यों है जरूरी, ऐसे रखें अपने लिवर को स्वस्थ

मानव शरीर के अंगो में लिवर (यकृत) का भी एक प्रमुख स्थान है. लिवर भोजन पचाने में मदद के अलावा, हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यो में अहम भूमिका निभाता है.

लिवर के महत्व के बारें में जागरूकता फ़ैलाने के लिए विश्व भर में 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है. यह दिवस यकृत से जुड़ी बीमारियों के बारें में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है.

Good health is a blessing that enriches our lives with happiness & vitality, allowing us to fully appreciate every moment. And our liver plays an important role in our overall health & body functions. #WorldLiverDay reminds us to get regular liver check-ups and take care of our… pic.twitter.com/mC0iMQznUq