Top 5 Hindi Current Affairs of the Day: 27 सितंबर 2023 –1 अक्टूबर से वित्तिय नियमों के बदलाव

अमेरिका में शटडाउन के खतरे को देखते हुए मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने आगाह किया है कि इसका अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज (Moody's) ने चेतवानी जारी की है कि शटडाउन के खतरे को देखते हुए US की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया जा सकता है. शटडाउन अमेरिका को आर्थिक और राजनितिक रूप से अस्थिर कर सकता है. मूडीज ने बताया कि अगर सरकार अस्थिर होती है तो इसका दूरगामी प्रभाव हो सकता है. मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, US सरकार की कमजोर राजकोषीय नीति निर्धारण, उच्च राजकोषीय घाटा और बढ़ती ब्याज दरें US की रेटिंग घटाने के पीछे की मुख्य वजह बन सकती है.

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप