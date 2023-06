Wagner Group: जानें प्राइवेट आर्मी 'वैगनर ग्रुप' के बारें में जिसने रुसी मिलिट्री से की बगावत

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच इस समय एक वैगनर ग्रुप काफी चर्चा में है, यह ग्रुप अभी तक यूक्रेन में रूस की सेना की ओर से लड़ रहा था, लेकिन हाल ही में इसने एक अलग फैसला लेते हुए रुसी सेना के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है.

वैगनर ग्रुप के इस फैसले ने रुसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन की चिंताएं बढ़ा दी है. इस ग्रुप क प्रमुख ने रुसी सेना के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है. साथ ही ग्रुप ने ऐलान किया है कि जो भी हमारे रास्ते में आयेगा हम उसको खत्म कर देंगे. हालांकि इस आर्मी ने रूस की राजधानी मास्को में न घुसने का फैसला किया है.

Here’s what you need to know about the Wagner Group, its role in Russia’s invasion of Ukraine, and why its leader is accused of mutiny https://t.co/HVv0mbu6GA