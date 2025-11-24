BIhar STET Answer Key 2025
भारत के 7 सबसे खूबसूरत शहर कौन से है? यहां देखें नाम

By Bagesh Yadav
Nov 24, 2025, 12:02 IST

भारत बहुत खूबसूरत है। हालांकि इसके सभी राज्यों का अपना अनोखा आकर्षण है, लेकिन राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में कुछ सबसे खूबसूरत शहर हैं। उदयपुर, जिसे 'झीलों का शहर' भी कहा जाता है, अपने रोमांटिक महलों और चमचमाते जलाशयों से मन मोह लेता है। जयपुर, यानी 'गुलाबी शहर', अपने शानदार किलों और जीवंत संस्कृति के जरिए अपनी शाही विरासत को दिखाता है। प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो श्रीनगर 'धरती पर स्वर्ग' जैसा है। यह अपनी खूबसूरत डल झील और शांत मुगल गार्डन के लिए मशहूर है।

भारत मनमोहक सुंदरता और अनगिनत अजूबों की धरती है। उत्तर में बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर दक्षिण में सुनहरे समुद्र तटों तक, इसका हर कोना कुछ जादुई अनुभव देता है। यहां शक्तिशाली हिमालय शान से खड़ा है, तो वहीं थार रेगिस्तान सूरज की रोशनी में चमकता है। हरे-भरे जंगल, चमकती नदियां और रंगीन त्योहार इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहां के शहर जीवन, इतिहास और शानदार वास्तुकला से भरे हुए हैं। कुछ शहर पहाड़ियों में बसे हैं, तो कुछ समुद्र के किनारे स्थित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है? इनमें से एक शहर अपनी झीलों और महलों के लिए जाना जाता है। क्या आपको पता है कि एक शहर को उसकी झीलों के कारण "पूर्व का वेनिस" कहा जाता है? और एक दूसरा शहर अपने खास गुलाबी रंग के लिए मशहूर है? एक और शहर अपनी साफ-सफाई और हरियाली के लिए जाना जाता है। इस

लेख में, हम पूरे भारत के सबसे खूबसूरत शहरों के बारे में जानेंगे।

भारत के सबसे खूबसूरत शहरों की सूची

रैंक

शहर

राज्य

उपनाम

विवरण

1

जयपुर

राजस्थान

गुलाबी शहर

अपने गुलाबी भवनों, शाही विरासत और आमेर जैसे किलों के लिए प्रसिद्ध।

2

उदयपुर

राजस्थान

झीलों का शहर

शांत झीलों, रोमांटिक माहौल और सिटी पैलेस के लिए जाना जाता है।

3

श्रीनगर

जम्मू और कश्मीर

पूर्व का वेनिस

डल झील, मुगल गार्डन और हाउसबोट के लिए लोकप्रिय।

4

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

आध्यात्मिक राजधानी

सबसे पुराना जीवंत शहर, पवित्र गंगा नदी और घाट।

5

मैसूर

कर्नाटक

महलों का शहर

मैसूर पैलेस, बगीचों और दशहरा त्योहार के लिए जाना जाता है।

6

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

खुशियों का शहर

औपनिवेशिक इतिहास, कला और जीवंत त्योहारों का मेल।

7

आगरा

उत्तर प्रदेश

ताज का शहर

प्रतिष्ठित ताजमहल, मुगल विरासत और ऐतिहासिक किले।

8

कोच्चि

केरल

अरब सागर की रानी

समुद्री इतिहास, बैकवॉटर्स और सांस्कृतिक मेल।

9

मुंबई

महाराष्ट्र

सपनों का शहर

भारत का वित्तीय केंद्र, फिल्म उद्योग और समुद्र तट।

10

चंडीगढ़

चंडीगढ़ (केंद्र शासित प्रदेश)

द सिटी ब्यूटीफुल

योजनाबद्ध शहर, हरे-भरे बगीचे और आधुनिक वास्तुकला।

जयपुर

जयपुर राजस्थान की राजधानी और भारत का 'गुलाबी शहर' है। 2025 में इसकी आबादी 41 लाख से ज्यादा है। यह शहर भारत के शाही इतिहास का प्रवेश द्वार माना जाता है। जयपुर अपने भव्य महलों जैसे सिटी पैलेस और आमेर किले के लिए मशहूर है। साथ ही, यहां का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी बहुत प्रसिद्ध है। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत के लिए इस शहर को गुलाबी रंग में रंगा गया था। यह आज भी एक बड़ा पर्यटन केंद्र है, जहां हर साल 30 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं।

उदयपुर

2025 में उदयपुर की आबादी लगभग 6 लाख है। यह शहर अपनी खूबसूरत झीलों, खासकर पिछोला झील और फतेह सागर के लिए जाना जाता है। इसी वजह से इसे 'झीलों का शहर' कहा जाता है। पिछोला झील के किनारे स्थित सिटी पैलेस राजस्थान की शाही शान को दिखाता है। शहर का वार्षिक शिल्पग्राम महोत्सव यहां की स्थानीय कला और शिल्प को दिखाता है। उदयपुर की पर्यावरण-अनुकूल पहल और बेहतर शहरी योजना ने इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में मदद की है। इसके चलते 2025 में यहां 10 लाख से ज्यादा पर्यटक आए।

श्रीनगर

श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 2025 तक यहां करीब 16 लाख लोग रहते हैं। इसे 'पूर्व का वेनिस' भी कहा जाता है। यह शहर झेलम नदी के किनारे बसा है और अपनी डल झील, शिकारा और हाउसबोट के लिए मशहूर है। श्रीनगर के बाग, जैसे शालीमार बाग और निशात बाग, हर बसंत में ट्यूलिप के फूलों से खिल उठते हैं। ये बाग पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र हैं। यहां के अनोखे तैरते बाजार और पारंपरिक कश्मीरी हस्तशिल्प देश-विदेश के बहुत सारे पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं।

वाराणसी

वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहां 3,000 से ज्यादा सालों से लगातार लोग रहते आए हैं। 2025 में वाराणसी की शहरी आबादी लगभग 15 लाख है। यह शहर गंगा नदी के किनारे अपने पवित्र स्थान के लिए प्रसिद्ध है। शहर में 80 से ज्यादा घाट हैं, जहां रोज होने वाले अनुष्ठान और शाम की आरती हजारों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सालाना देव दीपावली त्योहार के दौरान नदी का पूरा किनारा रोशन हो जाता है।

मैसूर

2025 में मैसूर की आबादी लगभग 12 लाख है। यह शहर अपनी शाही विरासत और हरे-भरे स्थानों के लिए जाना जाता है। दशहरा त्योहार के दौरान भव्य मैसूर पैलेस रोशनी से जगमगा उठता है, जिसे देखने के लिए करीब 30 लाख लोग आते हैं। मैसूर की चौड़ी सड़कें, साफ-सुथरी गलियां और प्रसिद्ध रेशम और चंदन के बाजार इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यह शहर चामुंडी पहाड़ियों और कई झीलों के पास है, जिससे प्रकृति प्रेमियों को घूमने के बहुत सारे मौके मिलते हैं।

कोलकाता

कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। 2025 की जनगणना के अनुसार, यहां की मेट्रो आबादी 1.5 करोड़ से ज्यादा थी। कोलकाता को 'खुशियों का शहर' भी कहा जाता है। यह विक्टोरिया मेमोरियल और हावड़ा ब्रिज जैसी अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा के उत्सवों में शहर का त्योहारी मिजाज साफ दिखाई देता है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। कोलकाता में कला और खान-पान का एक जीवंत माहौल है। यहां स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड, पुस्तक मेले और पारंपरिक बाजार देखने को मिलते हैं।

आगरा

2025 में आगरा की बढ़ती आबादी लगभग 22 लाख है। यह शहर दुनिया के सात नए अजूबों में से एक, शानदार ताजमहल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। अकेले ताजमहल को देखने के लिए हर साल करीब 70 लाख पर्यटक आते हैं। आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के साथ मिलकर यह शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर तिकड़ी को पूरा करता है। आगरा की मुगल वास्तुकला और अच्छी तरह से रखे गए बगीचे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को हमेशा आकर्षित करते हैं।

भारत का सबसे खूबसूरत शहर कौन सा है?

वैसे तो भारत में कोई एक 'सबसे खूबसूरत' शहर नहीं है, क्योंकि खूबसूरती हर किसी के लिए अलग-अलग होती है। फिर भी, कई शहर इस दौड़ में सबसे आगे हैं। उदयपुर को अक्सर अपनी शानदार झीलों और रोमांटिक महलों के लिए 'पूर्व का वेनिस' कहा जाता है। श्रीनगर अपनी प्राकृतिक हिमालयी सुंदरता, शांत झीलों और हाउसबोट के लिए मशहूर है। वहीं जयपुर अपनी शाही विरासत और खास गुलाबी इमारतों से पर्यटकों का दिल जीत लेता है।

किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है?

जयपुर को अक्सर भारत का पेरिस कहा जाता है। यह नाम इसे इसकी खूबसूरत, सुनियोजित वास्तुकला, भव्य स्मारकों और जीवंत संस्कृति की वजह से मिला है। पेरिस की तरह, जयपुर भी कला, बेहतरीन गहनों और शानदार दस्तकारी का एक वैश्विक केंद्र है। यही वजह है कि यह एक लोकप्रिय और रोमांटिक पर्यटन स्थल है।

किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है?

राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'गुलाबी शहर' के नाम से जाना जाता है। 1876 में पुराने शहर की इमारतों को एक समान टेराकोटा गुलाबी रंग में रंगा गया था। ऐसा प्रिंस ऑफ वेल्स (जो बाद में किंग एडवर्ड सप्तम बने) और महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए किया गया था, क्योंकि गुलाबी रंग पारंपरिक रूप से मेहमाननवाजी का प्रतीक माना जाता है।

भारत का सुनहरा शहर कौन सा है?

राजस्थान में थार रेगिस्तान के बीच स्थित जैसलमेर को 'सुनहरा शहर' कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यहां की ज्यादातर इमारतें, खासकर विशाल जैसलमेर किला, पीले बलुआ पत्थर से बनी हैं। जब सूरज ढलता है, तो ये पत्थर एक खूबसूरत सुनहरे-पीले रंग में चमकते हैं, जो एक जादुई नजारा बनाते हैं।

किस शहर को 'सन सिटी' के नाम से जाना जाता है?

राजस्थान के एक प्रमुख शहर जोधपुर को 'सन सिटी' के नाम से जाना जाता है। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इस इलाके में साल भर तेज और खिली हुई धूप रहती है। यह शहर अपने नीले रंग के घरों के लिए भी मशहूर है, जो इसके चारों ओर फैले रंगीन और धूप से सराबोर रेगिस्तानी परिदृश्य के साथ एक शानदार मेल बनाते हैं।

