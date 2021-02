जानिए भारत के पहले एसी 3-टियर इकॉनमी क्लास कोच के बारे में

भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए एसी थ्री-टियर इकॉनमी क्लास कोच (AC 3-Tier economy class coach) को लेकर आया है। इस कोच को रेल मंत्रालय ने दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन एसी कोच करार दिया है।

ये कोच थर्ड एसी और स्लीपर क्लास श्रेणी के बीच के होंगे और दिखने में सामान्य कोच से अलग होंगे। इस कोच के आने के बाद रेलगाड़ी से सफर करना पहले की तुलना में और ज़्यादा आरामदायक, सुविधाजनक और सस्ता होगा। बता दें कि अभी तक भारतीय रेल में एसी कोच में तीन क्लास थे-- फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी।

Innovative AC 3 tier economy class coach manufactured in Rail Coach Factory, Kapurthala in Punjab.



⬆️ Passenger capacity increased with new design



⏹ Ergonomic ladder & luminescent aisle markers



⏺ Disabled-friendly toilet entry doors



