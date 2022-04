Bank Holidays in April 2022: Check for how many days Banks are closed in various states

Bank Holidays in April 2022 India: The complete region-wise list of holidays for the RBI Regional Office for April 2022 is provided below. Bank holidays in India vary from state to state as India is a country of diverse cultures and festive seasons. Online banking facilities function on the holidays also. Only withdrawal and deposit of money at the bank branches were affected.

As per RBI, these holidays are classified into three categories, namely:

- Holiday under the Negotiable Instruments Act

- Holiday under Negotiable Instruments Act and Real-Time Gross Settlement Holiday

- Banks’ Closing of Accounts

List of Bank Holidays in April 2022 (Region-Wise) India

Agartala (Tripura)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu 21 April 2022 Garia Puja

Ahmedabad (Gujarat)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Aizawl (Mizoram)

Date Holiday Description 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Bhubaneswar (Odisha)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Bhopal (Madhya Pradesh)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Bengaluru (Karnataka)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 2 April 2022 Gudi Padwa/Ugadi Festival/1st Navratra/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Belapur (Navi Mumbai, Maharashtra)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 2 April 2022 Gudi Padwa/Ugadi Festival/1st Navratra/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Chandigarh

Date Holiday Description 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Chennai (Tamil Nadu)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 2 April 2022 Gudi Padwa/Ugadi Festival/1st Navratra/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Dehradun (Uttarakhand)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Guwahati (Assam)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu 16 April 2022 Bohag Bihu

Hyderabad (Telangana)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 2 April 2022 Gudi Padwa/Ugadi Festival/1st Navratra/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) 5 April 2022 Babu Jagjivan Ram’s Birthday 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Imphal (Manipur)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 2 April 2022 Gudi Padwa/Ugadi Festival/1st Navratra/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Jammu

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 2 April 2022 Gudi Padwa/Ugadi Festival/1st Navratra/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 29 April 2022 Shab-I-Qadr/Jumat-ul-Vida

Kanpur (Uttar Pradesh)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Kochi (Kerala)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Kolkata (West Bengal)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Lucknow (Uttar Pradesh)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Mumbai (Maharashtra)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 2 April 2022 Gudi Padwa/Ugadi Festival/1st Navratra/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Nagpur (Maharashtra)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 2 April 2022 Gudi Padwa/Ugadi Festival/1st Navratra/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

New Delhi

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Panaji (Goa)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 2 April 2022 Gudi Padwa/Ugadi Festival/1st Navratra/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Patna (Bihar)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Raipur (Chhattisgarh)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Ranchi (Jharkhand)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 4 April 2022 Sarhul 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Shillong (Meghalaya)

Date Holiday Description 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Shimla (Himachal Pradesh)

Date Holiday Description 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Srinagar (Jammu and Kashmir)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 2 April 2022 Gudi Padwa/Ugadi Festival/1st Navratra/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba) 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 29 April 2022 Shab-I-Qadr/Jumat-ul-Vida

Thiruvananthapuram (Kerala)

Date Holiday Description 1 April 2022 Yearly Closing of Bank Account 14 April 2022 Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Mahavir Jayanti/Baisakhi/Vaisakhi/Tamil New Year's Day/Cheiraoba/Biju Festival/Bohag Bihu 15 April 2022 Good Friday/Bengali New Year’s Day (Nababarsha)/Himachal Day/Vishu/Bohag Bihu

Source: rbi.org

