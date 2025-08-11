भारत के साथ इन देशो में भी मनाया जाता है 15 अगस्त का जश्न, देखें नाम

भारत में 15 अगस्त का दिन सबसे महत्त्वपूर्ण दिनों में से एक है। यह वह दिन है, जब भारतीय क्रांतिकारियों के बलिदान और शौर्य का परिणाम देश को मिला था। भारत के कई वीर सपूतों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहूति दी और एक लंबे अर्से के बाद 15 अगस्त की वह सुबह आई, जब देश ने आजादी की सुबह देखी थी। हालांकि, दुनिया में इस पल को महसूस करने वाला भारत इकलौता देश नहीं था, बल्कि भारत के अलावा ऐसे कई देश हैं, जिन्हें इस दिन आाजदी मिली थी। हालांकि, हर देश की आजादी के अपने मायने हैं। दक्षिण और उत्तर कोरिया में राष्ट्रीय मुक्ति दिवस 15 अगस्त, 1945 वह तारीख है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जापान ने अपने मित्र राष्ट्रों के आगे समर्पण कर दिया था। वहीं, इस दिन उत्तर और दक्षिण कोरिया देशों में बीते 35 वर्षों से जापान का औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया था। एक समय था, जब जापान कोरियाई प्रायद्वीप पर राज किया करता था।

ऐसे में दोनों देशों द्वारा 15 अगस्त को मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसे उत्तर कोरिया में 'जो गुके बांग' और दक्षिण कोरिया में 'गवांगबोकजियोल' के नाम से जाना जाता है। कांगो गणराज्य का स्वतंत्रता दिवस कांगों गणराज्य की पहले फ्रांसीसी कांगो के रूप में पहचान थी। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त, 1960 कांगों गणराज्य फ्रांस से आजाद हुआ था। इस दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ देशभर में परेड का आयोजन किया जाता है। लिकटेंस्टीन का राष्ट्रीय दिवस लिंकटेंस्टीन का राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त को होता है। यहां समझने वाली बात यह है कि यह स्वतंत्रता दिवस नहीं है। साल 1940 में यह दिन चुना गया था, जिसे आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया था। इस दिन देश में आतिशबाजी के साथ-साथ लिकटेंस्टीन के शाही परिवार का सम्मान भी होता है। बहरीन को मिली थी ब्रिटेन से आजादी बहरीन देश को भी भारत की तरह ब्रिटिश से 15 अगस्त को आजादी मिली थी। हालांकि, यह वर्ष 1971 था। बहरीन में 16 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।