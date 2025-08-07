किस देश के लोग सबसे अधिक जीते हैं, यहां देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट

UP Board Compartment Result 2025 OUT
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वाले देशों में हॉन्ग कॉन्ग का नाम हमेशा टॉप पर रहता है। 2024-2025 के हालिया अनुमानों के अनुसार, यह या तो पहले स्थान पर है या टॉप के करीब है। इसकी सफलता का श्रेय अक्सर बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा, एक्टिव जीवनशैली और खान-पान की अच्छी आदतों को दिया जाता है।

Aug 7, 2025
जीवन प्रत्याशा (Life expectancy) का मतलब है कि कोई व्यक्ति औसतन कितने साल जीने की उम्मीद कर सकता है। किसी देश की स्वास्थ्य सेवा, भोजन, जीवनशैली और रहन-सहन के स्तर के आधार पर जीवन प्रत्याशा बदलती रहती है। इसे इस तरह मापा जाता है कि किसी भी देश में लोग आमतौर पर औसतन कितनी उम्र तक जीते हैं।

जिन देशों में स्वास्थ्य का ढांचा अच्छा होता है, पर्यावरण साफ होता है और लोग स्वस्थ जीवनशैली अपनाते हैं, वहां आमतौर पर जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है।

Statista के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा हॉन्ग कॉन्ग में है। वहां, औसत जीवन प्रत्याशा 85 साल से भी ज्यादा है।

इस लेख में हम सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वाले टॉप 10 देशों के बारे में जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि इन देशों में लोग लंबा जीवन क्यों जीते हैं और दूसरे देश उनसे क्या सीख सकते हैं।

जीवन प्रत्याशा के अनुसार टॉप 10 देशों की सूची (2025)

Worldometer, जो यूनाइटेड नेशन पॉप्यूलेशन डिविजन के नए अनुमानों का उपयोग करता है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा जीवन प्रत्याशा वाले देशों की पूरी सूची यहां दी गई है:

रैंक

देश

जीवन प्रत्याशा (दोनों)

महिला जीवन प्रत्याशा

पुरुष जीवन प्रत्याशा

1

हांगकांग

85.77

88.39

83.10

2

जापान

85.00

88.03

81.99

3

दक्षिण कोरिया

84.53

87.40

81.44

4

फ्रेंच पोलिनेशिया

84.31

86.74

82.03

5

स्विट्ज़रलैंड

84.23

86.06

82.34

6

ऑस्ट्रेलिया

84.21

85.97

82.43

7

इटली

84.03

86.01

81.94

8

सिंगापुर

84.00

86.48

81.53

9

स्पेन

83.96

86.59

81.27

10

रीयूनियन

83.80

86.57

80.81


हॉन्ग कॉन्ग

हॉन्ग कॉन्ग में लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत ज्यादा है। यहां महिलाएं आमतौर पर लगभग 88.5 साल और पुरुष 83 साल से ज्यादा जीते हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि यहां के लोग एक्टिव रहते हैं और हर दिन लगभग 7,000 कदम चलते हैं।

इसके अलावा, धूम्रपान-विरोधी कड़े प्रयासों के कारण बहुत कम लोग स्मोकिंग करते हैं। यहां की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बहुत अच्छी है, जो बीमारियों का जल्दी पता लगाकर उनका इलाज करती है।

जापान

जापान अपनी लंबी उम्र वाली आबादी के लिए मशहूर है, जहां महिलाएं अक्सर 88 साल से ज्यादा जीती हैं। इसमें उनके पारंपरिक भोजन की बड़ी भूमिका है। वे अलग-अलग तरह की चीजें कम मात्रा में खाते हैं और फर्मेंटेड फूड (fermented foods) का बहुत सेवन करते हैं, जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है।

जापान में हर किसी को स्वास्थ्य सेवा मिलती है। इसके अलावा, वहां बुजुर्ग लोगों का एक्टिव रहना आम बात है। आपको ऐसे 100 साल के बुजुर्ग भी मिलेंगे, जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं।

दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया की शानदार जीवन प्रत्याशा के पीछे कुछ कारण हैं। यहां के तेज आर्थिक विकास ने लोगों के रहन-सहन और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया है।

स्वस्थ आहार, जिसमें किमची (एक फर्मेंटेड फूड) शामिल है, उनके भोजन का एक नियमित हिस्सा है। उन्होंने मेडिकल टेक्नोलॉजी और सेवाओं में भी बहुत निवेश किया है, जिससे बीमारियों की रोकथाम और इलाज बेहतर तरीके से होता है।

फ्रेंच पोलिनेशिया – 84.31 साल

फ्रेंच पोलिनेशिया में लोगों की जीवन प्रत्याशा ज्यादा होने का एक कारण उनका पारंपरिक आहार है। वे ताजे समुद्री भोजन और उष्णकटिबंधीय फलों का सेवन करते हैं, जिससे उन्हें सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं।

उनकी संस्कृति शारीरिक रूप से एक्टिव रहने को बढ़ावा देती है, जिससे सभी स्वस्थ रहते हैं और मजबूत सामुदायिक संबंधों का मतलब है कि लोगों को भावनात्मक सहारा और देखभाल मिलती है, खासकर जब वे बूढ़े हो जाते हैं।

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड की उच्च जीवन प्रत्याशा बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा से प्रभावित है, जो सभी के लिए उपलब्ध है और समय पर चिकित्सा सुनिश्चित करती है। साफ हवा और सुंदर प्राकृतिक वातावरण लोगों को एक्टिव रहने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी मदद करता है। इसके अलावा, उनकी स्थिर अर्थव्यवस्था और उच्च जीवन स्तर से भी आमतौर पर बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं।

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई लोग लंबी उम्र जीते हैं, क्योंकि यहां की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां बहुत प्रभावी हैं, जैसे कि उन्होंने COVID-19 महामारी को कैसे संभाला। सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों की बदौलत यहां बहुत कम लोग स्मोकिंग करते हैं। इसके अलावा, उनकी आउटडोर संस्कृति का मतलब है कि हर उम्र के लोग एक्टिव रहते हैं।

इटली

इटली की अच्छी जीवन प्रत्याशा को भूमध्यसागरीय आहार (Mediterranean diet) से बढ़ावा मिलता है। यह आहार फलों, सब्जियों और स्वस्थ फैट से भरपूर होता है, जो लंबी बीमारियों के खतरे को कम करता है। सभी को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। 

सिंगापुर

सिंगापुर में लोग एक कुशल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के कारण लंबा जीवन जीते हैं, जिसे दुनिया में सबसे अच्छी प्रणालियों में से एक माना जाता है। सरकार नियमित स्वास्थ्य जांच सहित स्वस्थ जीवन को एक्टिव रूप से प्रोत्साहित करती है। यहां शिशु मृत्यु दर भी बहुत कम है, जो उनकी स्वास्थ्य सेवा की समग्र गुणवत्ता के बारे में बहुत कुछ बताता है।

स्पेन

स्पेन की प्रभावशाली जीवन प्रत्याशा के कुछ मुख्य कारण हैं। पहला, उनका भूमध्यसागरीय आहार ताजे फलों, सब्जियों, जैतून के तेल और लीन प्रोटीन से भरपूर होता है, जो अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं।

दूसरा, स्पेन में एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है, जो अपने नागरिकों को कई तरह की सेवाएं देती है। आखिर में, स्पेन में समुदाय की मजबूत भावना और सामाजिक जुड़ाव तनाव कम करने और भावनात्मक सहारा देने में मदद करते हैं, जिससे समग्र स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

रीयूनियन

वहीं, रीयूनियन में रहने वाले लोगों को फ्रांस से अपने जुड़ाव के कारण इसी तरह के फायदे मिलते हैं। उन्हें उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए काफी महत्त्वपूर्ण हैं।

उनका आहार स्थानीय सामग्री और फ्रांसीसी पाक परंपराओं का मिश्रण है, जो संतुलित पोषण को बढ़ावा देता है। यहां का सुंदर प्राकृतिक वातावरण एक एक्टिव जीवनशैली को प्रोत्साहित करता है, जो स्वस्थ रहने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है।

