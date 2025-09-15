RRB NTPC Answer Key 2025
कब शुरू होगी भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस? अब आसान होगा दिल्ली से पटना तक का सफर!

By Mahima Sharan
Sep 15, 2025, 15:12 IST

New Vande Bharat Sleeper Express From Delhi To Patna: भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस जल्द ही शुरू होने वाली है। यह दिल्ली और पटना को जोड़ेगी, जिससे रात भर का सफर तेज हो जाएगा। इसे आराम और स्पीड को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ट्रेन में स्लीपर बर्थ, आधुनिक इंटीरियर और एडवांस सुरक्षा सुविधाएं होंगी। यह प्रयागराज होकर चलेगी और सिर्फ 11.5 घंटे में यात्रा पूरी करेगी। इसके दिवाली से पहले शुरू होने की उम्मीद है। यह नई सेवा किफायती दामों पर एक शानदार यात्रा का अनुभव देगी, जो भारत में लंबी दूरी की रेल यात्रा में एक बड़ा बदलाव लाएगी।

New Vande Bharat Sleeper Express From Delhi To Patna
भारत अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो दिल्ली और पटना को जोड़ेगी। यह नई ट्रेन रात भर की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है और यात्रियों को एक तेज और आरामदायक सफर का अनुभव देगी। यह प्रयागराज होकर चलेगी और सिर्फ 11.5 घंटे में यात्रा पूरी करेगी, जो इसी रूट की दूसरी ट्रेनों से बहुत तेज है। इस ट्रेन के दिवाली से पहले शुरू होने की उम्मीद है। यह पटना से रात 8 बजे चलेगी और सुबह 7:30 बजे तक दिल्ली पहुंचेगी।

आम वंदे भारत ट्रेनों में सिर्फ चेयर कार होती हैं, लेकिन इस स्लीपर वर्जन में बर्थ और आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। यात्रियों को इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे, CCTV कैमरे, LED स्क्रीन और हवाई जहाज जैसा इंटीरियर मिलेगा। टिकट की कीमतें राजधानी एक्सप्रेस से थोड़ी ज्यादा होंगी, लेकिन फ्लाइट से सस्ती होंगी।

इस लेख में हम इसकी लॉन्च की तारीख, टिकट की कीमत, रूट की जानकारी और उन सभी खासियतों पर नजर डालेंगे, जो इस ट्रेन को खास बनाती हैं।

भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस कब लॉन्च होगी?

भारतीय रेलवे दिल्ली-पटना रूट पर अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कई सूत्रों से पता चला है कि इसे दिवाली 2025 से ठीक पहले लॉन्च करने की योजना है। उम्मीद है कि ट्रेन का संचालन सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत तक शुरू हो जाएगा।

दिल्ली-पटना वंदे भारत स्लीपर किस रूट पर चलेगी?

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस दिल्ली-पटना रूट पर प्रयागराज (इलाहाबाद) होकर चलेगी। यह लंबी दूरी के यात्रियों के लिए रात भर के सफर का एक अहम जरिया बनेगी। उम्मीद है कि ट्रेन पटना से रात करीब 8:00 बजे चलेगी और सुबह लगभग 7:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यह करीब 11.5 घंटे में अपना सफर पूरा करेगी। यह एक बड़ा सुधार है, क्योंकि मौजूदा ट्रेनों को आमतौर पर 12 से 17 घंटे लगते हैं और राजधानी एक्सप्रेस भी इससे ज्यादा समय लेती है।

वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस का टिकट कितना होगा?

नई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के टिकट की कीमत दिल्ली-पटना रूट पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के किराए से 10-15% ज्यादा होने की उम्मीद है। यह बढ़ी हुई कीमत ट्रेन में दी गई बेहतर सुविधाओं के कारण है। इसमें हवाई जहाज जैसा इंटीरियर, आधुनिक सुरक्षा सिस्टम, सेंसर वाले ऑटोमेटिक दरवाजे, LED इंफोटेनमेंट स्क्रीन और CCTV जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, यात्रा का समय भी काफी कम होकर लगभग 11.5 घंटे रह गया है।


