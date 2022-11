National Milk Day 2022: A1 और A2 दूध में क्या अंतर होता है?

National Milk Day 2022: 26 नवंबर को डॉ वर्गीज कुरियन ('मिल्क मैन ऑफ इंडिया') की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है. आइये इस अवसर पर जानें A1 और A2 दूध में क्या अंतर होता है. ये किस प्रकार का दूध है, क्या अलग-अलग गाय A1 और A2 दूध देती हैं, इस दूध की क्या विशेषता है, क्या फायदें हैं, नुक्सान हैं, इत्यादि.

अब हम जानेंगे की BCM 7 हमारे शरीर के लिए कितना खतरनाक है और इस पर हुई रिसर्च क्या कहती हैं. कुछ रिसर्च से ये भी ज्ञात हुआ है कि A2 दूध को पचाना ज्यादा आसान होता है. US National Library of Medicine National Institutes of Health की रिपोर्ट के अनुसार A1 बीटा केसीन वाले दूध में ज्यादा मात्रा में BCM 7 होता है. अगर ये बच्चों को दिया जाए तो उनमें मधुमेह की समस्या बढ़ जाएगी. इस रिसर्च को स्कॅन्डिनेवियन और नीदरलैंड में किया गया था. यहां पर ये पाया गया कि लोगों को मधुमेह की ज्यादा समस्या है. इसके लिए लाइफस्टाइल वगेरा तो कई कारणों मे से है ही साथ ही A1 दूध भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार है. हार्ट की बिमारी का होना भी कुछ हद तक इस दूध के साथ जोड़ा गया है.

