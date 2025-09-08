भारत में कितनी टॉय ट्रेन हैं? जानें उनकी लोकेशन

भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। केवल कुछ ही देश इससे आगे हैं। पिछले कुछ सालों में, तेज गति से चलने वाली और बेहतरीन आराम देने वाली आधुनिक ट्रेनें देखने को मिली हैं। हालांकि, कुछ पुरानी ट्रेनों की तुलना में, इन नई, एयर-कंडीशंड ट्रेनों में आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का वैसा मौका नहीं मिलता है। इनमें से कुछ रूट घाटियों, पहाड़ों और हरे-भरे जंगलों से होकर गुजरते हैं। ये रास्ते बहुत खूबसूरत हैं और इनका मजा धीरे-धीरे यात्रा करके ही लिया जा सकता है। यहीं पर भारत के इतिहास और टॉय ट्रेनों का महत्व समझ में आता है। भारत में टॉय ट्रेनों की सूची इनमें से ज्यादातर टॉय ट्रेनें देश के पहाड़ी पर्यटन क्षेत्रों में स्थित हैं। ये ट्रेनें एक रोमांचक अनुभव देती हैं और हर उम्र के लोगों के लिए यादगार बन जाती हैं। ट्रेन का नाम शुरुआती स्टेशन अंतिम स्टेशन स्टेशनों की संख्या माथेरान हिल रेलवे नेरल माथेरान 5 कालका-शिमला रेलवे कालका शिमला 18 नीलगिरि माउंटेन रेलवे मेट्टुपालयम उदगमंडलम 13 कांगड़ा घाटी रेलवे पठानकोट जोगिंदरनगर 33 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग 17

माथेरान हिल रेलवे (नेरल – माथेरान) माथेरान हिल रेलवे का निर्माण 1901 और 2007 के बीच किया गया था। यह डीजल से चलने वाली ट्रेन माथेरान हिल स्टेशन और नेरल शहर के बीच लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह 610 मिमी की नैरो गेज पर चलती है और इसका प्रबंधन मध्य रेलवे करता है। माथेरान का रास्ता रेलवे लाइन को दो बार पार करता है। इस सफर को पूरा करने में लगभग दो घंटे और बीस मिनट लगते हैं। यह सफर जंगलों और चट्टानों के बीच उतार-चढ़ाव वाले रास्तों से होकर गुजरता है और इसमें सह्याद्रि के पहाड़ों (पश्चिमी घाट) के कुछ शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। इस रूट पर पांच स्टेशन हैं। कालका-शिमला रेलवे (कालका – शिमला) इस रेल लाइन का निर्माण 1898 से 1903 तक चला। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह ट्रेन कालका (हरियाणा) और शिमला (हिमाचल प्रदेश) के बीच 762 मिमी की नैरो गेज पर लगभग 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लगभग साढ़े पांच घंटे की इस यात्रा में ट्रेन 864 पुलों और 103 सुरंगों से होकर गुजरती है। यह हिमालय में 656 मीटर से 2,075 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ते हुए शानदार नजारे दिखाती है।

कालका-शिमला ट्रेन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। इसका संचालन उत्तर रेलवे करता है। इस रूट पर अठारह स्टेशन हैं।

नीलगिरी माउंटेन रेलवे (मेट्टुपालयम – उदगमंडलम) नीलगिरी माउंटेन रेलवे को बनाने में पैंतालीस साल लग गए। यह 1903 तक चालू हो गई थी। यह तमिलनाडु राज्य में मेट्टुपालयम को उदगमंडलम से जोड़ती है। उदगमंडलम लगभग 2,200 मीटर की ऊंचाई पर एक पठार पर स्थित है, जबकि मेट्टुपालयम नीलगिरी पहाड़ों की तलहटी में लगभग 330 मीटर की ऊंचाई पर है। यह लाइन लगभग 46 किलोमीटर लंबी है और 1,000 मिमी की मीटर गेज पर बनी है। इसकी अधिकतम ढलान 8.33% है, जो एशिया में सबसे ज्यादा है। यह रेल लाइन 250 पुलों और 16 सुरंगों को पार करते हुए पहाड़ियों की चोटियों, खड़ी ढलानों और हरे-भरे जंगलों से होकर गुजरती है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है और इसका संचालन दक्षिण रेलवे करता है। इस रूट पर तेरह स्टेशन हैं। कांगड़ा वैली रेलवे (पठानकोट-जोगिंदरनगर) कांगड़ा वैली रेलवे पंजाब के पठानकोट और हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर के बीच, उप-हिमालयी कांगड़ा घाटी को पार करती है। इसका निर्माण 1888 और 1974 के बीच हुआ था, जिसका पहला हिस्सा 1929 में सार्वजनिक किया गया था। यह 164 किलोमीटर लंबी है और 762 मिमी की नैरो गेज पर चलती है। यह अब भारत की सबसे लंबी नैरो-गेज रेलवे लाइन है। यह दो सुरंगों और 950 से ज्यादा पुलों से होकर गुजरती है।