Har Ghar Tiranga 2025: घर बैठे ऐसे डाउनलोड होगा ‘हर घर तिरंगा’ सर्टिफिकेट

भारत का हर घर तिरंगा अभियान एक मजबूत और राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, जिसमें परिवार, छात्र और आम नागरिक राष्ट्रीय एकता और गौरव के प्रतीक तिरंगे को सम्मान देते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यह आंदोलन एक नए जोश के साथ वापस आया है। इसमें लाखों घर शामिल हो रहे हैं और इस देशभक्ति की भावना को प्रकट करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया 'हर घर तिरंगा' अभियान हर भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, निष्ठा की शपथ लेने और देश के सामूहिक गौरव का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। इस पहल का नेतृत्व संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। इसे राज्य सरकारों, स्वयंसेवकों और स्थानीय निकायों का भी समर्थन प्राप्त है। यह स्वतंत्रता दिवस को सभी के लिए एक लाइव और व्यक्तिगत उत्सव बनाता है। हर घर तिरंगा अभियान में कैसे भाग लें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

1.झंडा फहराएं: 2 से 15 अगस्त, 2025 के बीच अपने घर, ऑफिस, संस्थान या किसी भी सुविधाजनक जगह पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। 2.अपनी तिरंगा सेल्फी शेयर करें: झंडे के साथ एक सेल्फी या फोटो लें और इसे आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करें: https://harghartiranga.com/selfie. 3.शामिल होने के लिए Registration करें: जब पूछा जाए, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। फॉर्म भरें और फोटो अपलोड करें। 4.हर घर तिरंगा शपथ लें ऑनलाइन शपथ प्लेटफॉर्म (pledge.mygov.in) पर जाकर प्रामाणिक शपथ लें और एक विशेष, डाउनलोड करने योग्य सर्टिफिकेट प्राप्त करें। 5.अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें: Registration और फोटो/सेल्फी अपलोड करने के बाद साइट से अपना डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। ऐसा करने के निर्देश अगले सेक्शन में दिए गए हैं। हर घर तिरंगा शपथ 'हर घर तिरंगा' की शपथ लेना, राष्ट्रीय ध्वज और स्वतंत्रता की भावना के प्रति व्यक्तिगत समर्पण को फिर से जताने का एक तरीका है। MyGov शपथ प्लेटफॉर्म (pledge.mygov.in) पर आप यह कर सकते हैं: