Har Ghar Tiranga 2025: घर बैठे ऐसे डाउनलोड होगा ‘हर घर तिरंगा’ सर्टिफिकेट

भारत का हर घर तिरंगा अभियान एक मजबूत और राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, जिसमें परिवार, छात्र और आम नागरिक राष्ट्रीय एकता और गौरव के प्रतीक तिरंगे को सम्मान देते हैं। 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए यह आंदोलन एक नए जोश के साथ वापस आया है। इसमें लाखों घर शामिल हो रहे हैं और इस देशभक्ति की भावना को प्रकट करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं।
हर घर तिरंगा क्या है?
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया 'हर घर तिरंगा' अभियान हर भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, निष्ठा की शपथ लेने और देश के सामूहिक गौरव का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। इस पहल का नेतृत्व संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। इसे राज्य सरकारों, स्वयंसेवकों और स्थानीय निकायों का भी समर्थन प्राप्त है। यह स्वतंत्रता दिवस को सभी के लिए एक लाइव और व्यक्तिगत उत्सव बनाता है।
हर घर तिरंगा अभियान में कैसे भाग लें: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
1.झंडा फहराएं:
2 से 15 अगस्त, 2025 के बीच अपने घर, ऑफिस, संस्थान या किसी भी सुविधाजनक जगह पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराएं।
2.अपनी तिरंगा सेल्फी शेयर करें:
झंडे के साथ एक सेल्फी या फोटो लें और इसे आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करें: https://harghartiranga.com/selfie.
3.शामिल होने के लिए Registration करें:
जब पूछा जाए, तो अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। फॉर्म भरें और फोटो अपलोड करें।
4.हर घर तिरंगा शपथ लें
ऑनलाइन शपथ प्लेटफॉर्म (pledge.mygov.in) पर जाकर प्रामाणिक शपथ लें और एक विशेष, डाउनलोड करने योग्य सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
5.अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें:
Registration और फोटो/सेल्फी अपलोड करने के बाद साइट से अपना डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। ऐसा करने के निर्देश अगले सेक्शन में दिए गए हैं।
हर घर तिरंगा शपथ
'हर घर तिरंगा' की शपथ लेना, राष्ट्रीय ध्वज और स्वतंत्रता की भावना के प्रति व्यक्तिगत समर्पण को फिर से जताने का एक तरीका है। MyGov शपथ प्लेटफॉर्म (pledge.mygov.in) पर आप यह कर सकते हैं:
-अपनी पसंदीदा भाषा में शपथ पढ़ें और उसे स्वीकार करें।
-अपना विवरण ऑनलाइन दर्ज करें।
-तुरंत अपने नाम वाला 'तिरंगा शपथ सर्टिफिकेट' डाउनलोड करें।
इस सर्टिफिकेट में एक यूनिक बारकोड होता है। इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा सकता है या भागीदारी की याद के तौर पर प्रिंट किया जा सकता है।
हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट
'हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट' सरकार द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल सर्टिफिकेट है। यह अभियान में आपकी भागीदारी को प्रमाणित करता है।
अपना हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें:
-https://harghartiranga.com पर जाएं।
-"तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड करें" पर क्लिक करें।
-फॉर्म में अपना नाम और मोबाइल नंबर भरें।
-झंडे के साथ अपनी सेल्फी/फोटो अपलोड करें।
-"सबमिट करें" पर क्लिक करें।
सबमिशन पूरा करने के बाद आपको "सर्टिफिकेट डाउनलोड करें" का विकल्प मिलेगा। उस पर क्लिक करें और व्यक्तिगत उपयोग के लिए PDF डाउनलोड करें या दूसरों को प्रेरित करने के लिए इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation