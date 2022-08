Har Ghar Tiranga: 7 आसान स्टेप्स की मदद से करें अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड

हर घर तिरंगा कैंपेन में भाग लेने वाले हर नागरिक को सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा. ये सर्टिफिकेट आप खुद ही सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. बेहद ही आसान 7 स्टेप्स की मदद से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें.

The Tiranga, true to its spirit, brings people together. #HarGharTiranga https://t.co/vCajlNT82a

I salute to my Nation & my Heartfelt gratitude to our freedom fighters for their supreme sacrifices. @AmritMahotsav #HarGharTiranga pic.twitter.com/7AcVh8e5OR

Get the latest General Knowledge and Current Affairs from all over India and world for all competitive exams.