जानें कैसे IP और मोबाइल नंबर से आपकी रियल टाइम लोकेशन ट्रेस की जा सकती है?

क्या आप जानते हैं कि जब आप कंप्यूटर या कोई भी वीडियो यू tube के माध्यम से जब देखते हैं तो आपका IP एड्रेस के बारे में किसको पता चलता होगा. आखिर IP एड्रेस होता क्या है, कैसे इसके और मोबाइल नंबर के माध्यम से किसी व्यक्ति का रियल टाइम लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है. आइये इस लेख के माध्यम से अध्ययन करते हैं.

How your real-time location can be traced by IP address and Mobile number?

इसके लिए गूगल पर जाकर लिखे what is my IP? तो आपको IP पता चल जाएगा. यानी ये IP आपको assign की हुई है और किसी को नहीं दी गई है. अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको ट्रैक किया जा सकता है कि किस वेबसाइट पर आपने कब विजिट किया है.

APNIC is the Regional Internet Registry administering IP addresses for the Asia Pacific. अब मान लीजिये इन कंपनियों को बंच में एक करोड IP मिल गई हैं तो ये कंपनियां IP को अलग-अलग लोगों में वितरित करेगी.

