दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप कौन-सा है, यहां जानें

जब आकार और ताकत की बात आती है, तो कोई भी जीवित सरीसृप खारे पानी के मगरमच्छ का मुकाबला नहीं कर सकता। यह विशाल जीव अपनी अविश्वसनीय ताकत के लिए जाना जाता है। यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा सरीसृप है, बल्कि जानवरों की दुनिया के सबसे बड़े शिकारियों में से एक भी है। यह प्रजाति खारे पानी और कम खारे पानी वाले इलाकों में पाई जाती है। यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया की नदियों, दलदलों और यहां तक कि समुद्र तटों पर भी राज करती है। अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें। यह सबसे बड़ा सरीसृप कहां पाया जाता है? खारे पानी के मगरमच्छ, जिन्हें “सॉल्टीज” भी कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये तटीय नदियों, मुहानों और मैंग्रोव जंगलों में पनपते हैं। वे समुद्र में लंबी दूरी तय करने के लिए भी जाने जाते हैं। अपने बड़े आकार के बावजूद, वे कुशल तैराक और माहिर शिकारी होते हैं। वे अक्सर अचानक हमला करके अपने शिकार को चौंका देते हैं।

खारे पानी के मगरमच्छ कितने बड़े होते हैं? नर खारे पानी के मगरमच्छ की लंबाई 7 मीटर (23 फीट) तक हो सकती है और उनका वजन 1,000 किलोग्राम (2,200 पाउंड) से ज्यादा हो सकता है। ज्यादातर वयस्क नर थोड़े छोटे, लगभग 5 से 6 मीटर के होते हैं। मादाएं छोटी होती हैं, जिनकी लंबाई आमतौर पर लगभग 3 मीटर होती है। इन विशाल सरीसृपों की त्वचा मोटी, पूंछ मजबूत और जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि वे हड्डी भी तोड़ सकते हैं। वे इतने प्रभावशाली क्यों हैं? खारे पानी के मगरमच्छ लाखों सालों से जीवित हैं। यह उन्हें पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित सरीसृप प्रजातियों में से एक बनाता है। वे शीर्ष शिकारी हैं, जिसका मतलब है कि वे खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं और उनके बहुत कम प्राकृतिक दुश्मन होते हैं। मीठे और खारे, दोनों तरह के पानी में जीवित रहने की उनकी क्षमता उन्हें अन्य सरीसृप प्रजातियों पर एक बड़ी बढ़त देती है। खारे पानी के मगरमच्छ के बारे में मजेदार तथ्य

-खारे पानी के मगरमच्छ के काटने की ताकत अब तक की सबसे शक्तिशाली मानी गई है। यह 3,000 psi (पाउंड प्रति वर्ग इंच) से ज्यादा की ताकत से हड्डियों और यहां तक कि धातु को भी तोड़ सकता है। -ये सरीसृप खुले समुद्र में तैर सकते हैं और द्वीपों के बीच लंबी दूरी तय कर सकते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह जाने और अपना इलाका बढ़ाने के लिए समुद्री धाराओं का उपयोग करते हैं। -खारे पानी के मगरमच्छ छिपने और धैर्य रखने में माहिर होते हैं। वे अक्सर शिकार पर हमला करने से पहले घंटों तक पानी में लगभग बिना हिले-डुले पड़े रहते हैं। -एक स्वस्थ खारे पानी का मगरमच्छ जंगल में 70 साल तक जीवित रह सकता है। कैद में रखे गए कुछ मगरमच्छ तो 100 साल से भी ज्यादा जिए हैं। -खारे पानी के मगरमच्छ लगभग 20 करोड़ साल से मौजूद हैं। यह उन्हें सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक बनाता है, जो ज्यादातर डायनासोर से भी पुराने हैं।