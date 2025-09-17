RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
Focus
Quick Links

यूपी के इस जिले का बल्ला दुनियाभर में मशहूर, देसी-विदेशी क्रिकेटर खुद करवाते हैं अपना बैट तैयार

By Bagesh Yadav
Sep 17, 2025, 07:21 IST

उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर क्रिकेट बैट बनाने के लिए दुनियाभर में मशहूर है। यहां खिलाड़ी खुद आकर अपना बैट तैयार करवाते हैं। विदेशी क्रिकेटर भी मेरठ के बल्लों के मुरीद हैं। इसके अलावा यहां बनी गेंद, ग्लव्स और हेलमेट जैसी स्पोर्ट्स सामग्री भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की पहली पसंद बनी हुई है।

Add as a preferred source on Google
Join us

यूपी का मेरठ शहर दुनियाभर में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां बने क्रिकेट बैट की डिमांड भारत ही नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ियों में भी जबरदस्त है। पाकिस्तान को छोड़कर लगभग हर देश के क्रिकेटर मेरठ का बल्ला इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, यहां बनी गेंद, ग्लव्स, पैड और हेलमेट भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हैं।

मेरठ: स्पोर्ट्स सिटी की खास पहचान

क्रांति धरा मेरठ को आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जाना जाता है। यहां तैयार होने वाली खेल सामग्री की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी इसे प्राथमिकता देते हैं। आज मेरठ का नाम दुनियाभर के क्रिकेट टूर्नामेंट्स में बल्ले, गेंद, ग्लव्स और हेलमेट जैसी स्पोर्ट्स सामग्री की वजह से गूंजता है।

क्रिकेट बैट और बॉल की दुनिया में मेरठ का दबदबा

मेरठ के बने क्रिकेट बैट की मांग सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सभी देशों के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरठ के बल्लों से खेलते दिखाई देते हैं। यही नहीं, मेरठ की क्रिकेट बॉल भी अब टी-20, वनडे और टेस्ट मैचों के हिसाब से तैयार की जाती है और बड़े टूर्नामेंट्स में इनका इस्तेमाल बढ़ चुका है।

Fastest T20I Run Chases: T20I में टीम इंडिया ने सबसे तेज रन चेज महज इतने गेंदों में किया पूरा? यहां देखें Top 5

सुरक्षा और अन्य उपकरणों में भी नंबर वन

सिर्फ बल्ले और गेंद ही नहीं, बल्कि मेरठ में बने विकेटकीपर ग्लव्स, बैटिंग पैड और क्रिकेट हेलमेट भी खिलाड़ियों की पहली पसंद हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इन सभी उपकरणों की क्वालिटी पर विशेष फोकस किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कायम है पहचान

sports-city-meerut-up-khel

आज की तारीख में जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट की बात होती है, तो मेरठ में बनी स्पोर्ट्स सामग्री उसका अहम हिस्सा बनती है। यह शहर केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स राजधानी के रूप में अपनी एक खास जगह बना चुका है।

स्पोर्ट्स सामग्री का ऐतिहासिक सफर

देश की आज़ादी और बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवारों ने मेरठ में स्पोर्ट्स सामग्री बनानी शुरू की थी। धीरे-धीरे यह काम एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है और आज मेरठ की पहचान वैश्विक स्तर पर दर्ज हो चुकी है।

T20 Asia Cup 2025 Channel Numbers: टीम इंडिया के मैच LIVE देखें इन DTH चैनल नंबरों पर, मोबाइल पर ऐसे करें स्ट्रीमिंग

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News