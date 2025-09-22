IB ACIO Answer Key 2025 OUT
किसे दुनिया का सबसे जहरीला फूल माना जाता है? यहाँ देखें नाम

By Bagesh Yadav
Sep 22, 2025, 15:48 IST

नेरियम ओलियंडर को दुनिया का सबसे जहरीला फूल माना जाता है। इस खूबसूरत दिखने वाले पौधे का हर हिस्सा जहरीला होता है। इसे खाने या इसके धुएं में सांस लेने से भी मौत हो सकती है। इसके शक्तिशाली जहर दिल, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर असर डालते हैं, जिस वजह से यह बेहद खतरनाक है। नेरियम ओलियंडर को दुनिया का सबसे जहरीला फूल माना जाता है। इस खूबसूरत दिखने वाले पौधे का हर हिस्सा जहरीला होता है। इसे खाने या इसके धुएं में सांस लेने से भी मौत हो सकती है। इसके शक्तिशाली जहर दिल, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पर असर डालते हैं, जिस वजह से यह बेहद खतरनाक है।

एडविन कुर्रन का एक प्रसिद्ध कथन है, "फूल धरती का संगीत हैं, जो पृथ्वी के होठों से बिना आवाज के निकलते हैं"। यह प्रकृति में फूलों की सुंदरता और महत्व को बताने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है।

हालांकि, इन खूबसूरत फूलों से धोखा न खाएं। इनकी सुंदरता के पीछे मौत का स्पर्श और छिपा हुआ खतरा है। यह कुछ इस तरह है: कोई कीड़ा या फूल जितना ज्यादा रंगीन और आकर्षक होता है, उसके शिकारियों के लिए जहरीला या खतरनाक होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है।

ये खूबसूरत फूल आपकी आंखों को धोखा देते हैं और आपको एक मधुमक्खी की तरह अपनी ओर खींचते हैं, ताकि आप उन्हें छुएं और एक ऐसी गहरी नींद में चले जाएं, जहां से कोई वापसी नहीं है। जिस तरह हम किसी व्यक्ति को उसके प्रदर्शन के आधार पर आंकते हैं, उसी तरह हम किसी फूल के जहरीलेपन के स्तर को भी बांटते हैं।

इस लेख में, हम दुनिया के सबसे जहरीले फूलों के बारे में जानेंगे। इन जहरीले फूलों के खतरे का स्तर अलग-अलग होता है। कुछ से हल्की जलन होती है, तो वहीं कुछ गंभीर बीमारी या मौत का कारण भी बन सकते हैं।

दुनिया के 5 सबसे जहरीले फूलों की सूची

खतरनाक पौधों और जहरीले फूलों को उनके असर की गंभीरता के आधार पर जहरीलेपन के चार स्तरों में बांटा गया है। पौधों के जहरीलेपन के स्तर को समझने से आप नुकसान से बच सकते हैं। साथ ही, यह जानने में भी मदद मिलती है कि अगर कोई किसी खतरनाक पौधे के संपर्क में आ जाए या उसे खा ले तो क्या करना चाहिए।

मुख्य विषाक्तता (स्तर 1)

ये सबसे खतरनाक पौधे होते हैं। अगर इन्हें खा लिया जाए, तो ये गंभीर बीमारी या मौत का कारण बन सकते हैं। अगर कोई इनके संपर्क में आ जाए, तो तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए या जहर नियंत्रण केंद्र को फोन करना चाहिए। इसके उदाहरणों में एंजल्स ट्रम्पेट और अजेलिया शामिल हैं, दोनों ही बहुत जहरीले रसायनों से भरे होते हैं।

कम विषाक्तता (स्तर 2)

इस समूह के पौधे पेट खराब कर सकते हैं, जैसे दस्त या उल्टी। हालांकि ये आमतौर पर जानलेवा नहीं होते, फिर भी ये खतरनाक हो सकते हैं, खासकर बच्चों और पालतू जानवरों के लिए। पॉइनसेटिया और कोलंबाइन इसके सामान्य उदाहरण हैं।

ऑक्सालेट (स्तर 3)

इन पौधों में सुई जैसे छोटे क्रिस्टल होते हैं जो त्वचा, मुंह या पाचन तंत्र में जलन पैदा कर सकते हैं। इससे आपको दर्द, सूजन, पेट खराब होने या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। डंब केन और एंजल विंग्स ऑक्सालेट वाले जाने-माने पौधे हैं।

त्वचा की सूजन (डर्मेटाइटिस) (स्तर 4)

कुछ पौधों को छूने पर त्वचा में जलन हो सकती है, जैसे दाने या सूजन। आमतौर पर, प्रभावित हिस्से को साबुन और पानी से धो लेना ही इसे ठीक करने के लिए काफी होता है। पॉइजन आइवी और जाइंट हॉगवीड त्वचा पर रिएक्शन करने वाले पौधों के क्लासिक उदाहरण हैं।

कई तरह के खतरों वाले पौधे

कुछ पौधे एक से ज्यादा तरीकों से खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिए, डैफोडिल स्तर 2 और स्तर 4, दोनों तरह के जहरीले पौधे हैं। इनके बल्ब या फूल खाने से पेट की समस्याएं (स्तर 2) हो सकती हैं, जबकि इन्हें सिर्फ छूने से त्वचा में जलन (स्तर 4) हो सकती है।

इसी तरह, ऑटम क्रोकस स्तर 1 और स्तर 4 का जहरीला पौधा है। इसे खाना जानलेवा हो सकता है, और इसे छूने से त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं।

स्तर 1: अत्यधिक जहरीले पौधे (गंभीर बीमारी या मौत का कारण बन सकते हैं)

ये पौधे अगर खा लिए जाएं तो बेहद खतरनाक होते हैं, और इनके संपर्क में आने पर तुरंत मेडिकल मदद लेना बहुत जरूरी है।

पौधे का नाम (सामान्य नाम)

मुख्य विशेषताएं

जहरीलेपन से जुड़ी जानकारी

Aconitum napellus (मोंक्सहुड)

आकर्षक बैंगनी-नीले, हेलमेट के आकार के फूल; छाया में अच्छी तरह उगता है।

अत्यधिक जहरीला। खूबसूरत लेकिन खतरनाक।

Convallaria majalis (लिली ऑफ द वैली)

मीठी सुगंध वाले सफेद घंटी के आकार के फूल; छाया में घनी जमीन को ढकता है।

अत्यधिक जहरीला। आकर्षक होने के बावजूद, यह बहुत जहरीला है।

Cycas revoluta (सागो पाम)

चमकदार, पंख जैसी पत्तियों वाला सदाबहार पौधा; लंबे समय तक चलने वाला सजावटी पौधा।

सभी हिस्से अत्यधिक जहरीले होते हैं। लोकप्रिय है, लेकिन सावधानी की जरूरत है।

Duranta erecta (गोल्डन ड्यूड्रॉप)

तेजी से बढ़ने वाली झाड़ी जिसमें बैंगनी-नीले फूल और सुनहरे बेर लगते हैं।

अत्यधिक जहरीला। बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें।

Gelsemium sempervirens (कैरोलिना जेसमाइन)

सुगंधित, तुरही के आकार के, मक्खन जैसे पीले फूल; सदाबहार बेल।

अगर खाया जाए तो सभी हिस्से अत्यधिक जहरीले होते हैं। बहुत सावधानी से संभालें।

Kalmia latifolia (माउंटेन लॉरेल)

गुलाबी, घंटी के आकार के फूलों के गुच्छे; सदाबहार झाड़ी। यह कनेक्टिकट और पेंसिल्वेनिया का राजकीय फूल है।

सभी हिस्से अत्यधिक जहरीले होते हैं। एक खूबसूरत देशी पौधा, लेकिन जहरीला है।

Ricinus communis (कैस्टर बीन)

आकर्षक पत्ते और रंगीन बीज की फलियां; अरंडी के तेल का स्रोत।

बीज रिकिन के कारण अत्यधिक जहरीले होते हैं। कुछ बीज भी जानलेवा हो सकते हैं।

Abrus precatorius (रोजरी पी)

चमकीले लाल बीज और एक काले धब्बे वाली चढ़ने वाली बेल।

एब्रिन के कारण अत्यधिक जहरीला; एक चबाया हुआ बीज भी जानलेवा हो सकता है। कई क्षेत्रों में आक्रामक प्रजाति।

Atropa belladonna (बेलाडोना, डेडली नाइटशेड)

घंटी के आकार के बैंगनी फूल, चमकदार काले बेर; ऐतिहासिक रूप से दवा में इस्तेमाल किया जाता है।

शक्तिशाली एल्कलाइड के कारण अत्यधिक जहरीला। बेहद खतरनाक।

Datura stramonium (जिमसनवीड)

तुरही के आकार के सफेद/लैवेंडर फूल और कांटेदार बीज की फलियां; खराब मिट्टी में उगता है।

जहरीला पौधा। इसे संभालने और उगाने में सावधानी की जरूरत है।

Conium maculatum (पॉइजन हेमलॉक)

बैंगनी धब्बों वाले लंबे, खोखले तने, पंखदार पत्तियां और सफेद फूल।

सभी हिस्सों में खतरनाक एल्कलाइड के कारण अत्यधिक जहरीला। व्यापक और खतरनाक।

Brugmansia (एंजल्स ट्रम्पेट)

आकर्षक, सुगंधित, तुरही के आकार के फूल; सदाबहार झाड़ियां/पेड़।

सभी हिस्से (फूल, पत्तियां, बीज) अत्यधिक जहरीले होते हैं। बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें।

Digitalis (फॉक्सग्लोव)

लंबी डंडियों पर सुंदर, नलीदार, घंटी के आकार के फूल (बैंगनी, गुलाबी, पीले, सफेद, लाल)।

अत्यधिक जहरीला। खूबसूरत है, लेकिन सभी हिस्से जहरीले होते हैं।

Nerium oleander (ओलियंडर)

जीवंत, सुगंधित फूलों (सफेद, गुलाबी, लाल, पीले) वाली लचीली झाड़ी।

अगर खाया जाए तो सभी हिस्से अत्यधिक जहरीले होते हैं। इसकी सुंदरता और बहुमुखी प्रतिभा के बावजूद सावधानी बरतें।

Azalea and Rhododendron (अजेलिया और रोडोडेंड्रोन)

कई आकारों और जीवंत फूलों वाली लोकप्रिय सजावटी झाड़ियां।

सभी हिस्से अत्यधिक जहरीले होते हैं। सावधानी से संभालें, खासकर बच्चों और पालतू जानवरों के आसपास।

Colchicum (ऑटम क्रोकस)

पतझड़ में खिलने वाला आकर्षक पौधा जिसमें बड़े, कप के आकार के बैंगनी, गुलाबी और सफेद फूल होते हैं।

सभी हिस्से अत्यधिक जहरीले होते हैं और अगर खा लिए जाएं तो जानलेवा हो सकते हैं। अत्यधिक सावधानी बरतें, खासकर बच्चों या पालतू जानवरों के साथ।

Aconitum napellus (मोंक्सहुड)

स्थानीय रूप से मोंक्सहुड के नाम से जाना जाने वाला यह आकर्षक पौधा मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य यूरोप में पाया जाता है। यह अक्सर छायादार जंगलों या बारहमासी किनारों पर अच्छी तरह से उगता है।

इसकी खास पहचान इसके गहरे बैंगनी-नीले, हेलमेट के आकार के फूल हैं, जो गर्मियों के मध्य से अंत तक हरी-भरी पत्तियों के बीच खिलते हैं। इसकी सुंदरता के बावजूद, इसके सभी हिस्से बहुत जहरीले होते हैं। इसमें एकोनिटिन होता है, जो दिल और तंत्रिका तंत्र पर गंभीर असर डाल सकता है।

Convallaria majalis (लिली ऑफ द वैली)

आमतौर पर लिली ऑफ द वैली कहा जाने वाला यह पौधा पूरे यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह अक्सर भारी चिकनी मिट्टी वाली छायादार जगहों पर घनी तरह से जमीन को ढकता है।

इसकी पहचान मीठी सुगंध वाले, नाजुक सफेद घंटी के आकार के फूलों से होती है जो वसंत के मध्य से अंत तक पतले तनों से लटकते हैं। ये फूल इसकी चौड़ी, हरी-भरी पत्तियों से अलग दिखते हैं। आकर्षक होने के बावजूद, इस पौधे का हर हिस्सा अत्यधिक जहरीला है।

Cycas revoluta (सागो पाम)

सागो पाम कहे जाने वाले इस लोकप्रिय सजावटी पौधे की उत्पत्ति दक्षिणी जापान में हुई, हालांकि दुनिया भर में गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है (हार्डिनेस जोन 9-11)।

इसकी आकर्षक विशेषताओं में एक मजबूत, सीधा तना शामिल है, जिसके ऊपर चमकदार, झुकी हुई, पंख जैसी गहरी हरी पत्तियों का गुच्छा होता है। अक्सर इसे असली ताड़ का पेड़ समझ लिया जाता है, लेकिन यह एक साइकैड है, और इसके सभी हिस्से, खासकर बीज, बेहद जहरीले होते हैं।

Duranta erecta (गोल्डन ड्यूड्रॉप)

स्थानीय रूप से गोल्डन ड्यूड्रॉप या स्काईफ्लावर के नाम से जानी जाने वाली यह तेजी से बढ़ने वाली झाड़ी या छोटा पेड़ ट्रॉपिकल अमेरिका का मूल निवासी है, लेकिन अब कई गर्म और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लोकप्रिय है।

इसकी पहचान चमकदार हरी पत्तियों और जीवंत बैंगनी-नीले फूलों के गुच्छों से होती है जो गर्मियों से पतझड़ तक खिलते हैं। इसके बाद झुकी हुई डालियों पर चमकीले सुनहरे बेर लगते हैं। इसकी पत्तियां और बेर दोनों ही अत्यधिक जहरीले होते हैं।

Gelsemium sempervirens (कैरोलिना जेसमाइन)

कैरोलिना जेसमाइन या येलो जेसमाइन के नाम से जानी जाने वाली यह आकर्षक सदाबहार बेल, दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल निवासी है।

इसकी सबसे खास विशेषताएं इसके सुगंधित, तुरही के आकार के, मक्खन जैसे पीले फूल हैं जो सर्दियों के अंत से शुरुआती वसंत तक खूब खिलते हैं। ये फूल चमकदार, अंडाकार हरी पत्तियों के बीच खिलते हैं।

इसकी सुंदरता और शुरुआती वसंत में खिलने के बावजूद, अगर इस पौधे के किसी भी हिस्से को खा लिया जाए तो वह अत्यधिक जहरीला होता है, जिसमें जेलसेमिन और अन्य एल्कलाइड होते हैं।

