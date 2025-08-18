बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, यहां पढ़ें

गंगा नदी भारत की महत्त्वपूर्ण नदियों में शामिल है, जिसका सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक महत्त्व है। यह नदी भारत से निकलने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहां से निकलने के बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। हालांकि, गंगा नदी को बांग्लादेश में अलग नाम से जाना जाता है। क्या है नदी का नाम, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। बांग्लादेश में गंगा नदी जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम बदलकर पद्मा नदी हो जाता है। यह बदलाव भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से निकलने के बाद और बांग्लादेश के राजशाही डिवीजन में प्रवेश करने पर होता है। भले ही नाम बदल जाता है, लेकिन नदी का महत्त्व और पवित्रता पहले जैसी ही बनी रहती है। गंगा का नाम पद्मा कहां होता है? गंगा नदी बांग्लादेश में चपाइनवाबगंज शहर के पास सीमा पार करने के बाद पद्मा बन जाती है। यह इलाका पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का बैराज के पास है, जो पानी को नियंत्रित करने वाला एक बड़ा ढांचा है। जैसे ही नदी बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है, इसे स्थानीय और आधिकारिक तौर पर पद्मा के नाम से जाना जाता है।

पद्मा नदी की यात्रा बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा दक्षिण-पूर्व की ओर अपनी यात्रा जारी रखती है। यह उपजाऊ मैदानों से होकर बहती है, खेती में मदद करती है और आखिर में दो अन्य बड़ी नदियों - जमुना और मेघना में मिल जाती है। इन नदियों के संगम के बाद गंगा का पानी अंत में बंगाल की खाड़ी तक पहुंचता है। इससे एक विशाल और शक्तिशाली नदी प्रणाली बनती है। बांग्लादेश में प्रमुख नदियों का संगम बांग्लादेश में तीन बड़ी नदियां एक साथ मिलती हैं - गंगा (पद्मा के रूप में), ब्रह्मपुत्र (जिसे बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है) और मेघना। ये तीन नदियां मिलकर दुनिया के सबसे बड़े नदी नेटवर्क में से एक बनाती हैं। जिस जमीन पर वे मिलती हैं, वहां सुंदरबन डेल्टा बनता है। यह डेल्टा न केवल उपजाऊ है, बल्कि रॉयल बंगाल टाइगर जैसे दुर्लभ वन्यजीवों का घर भी है। गंगा से पद्मा तक का मार्ग अगर आप नक्शे पर इस नदी के रास्ते को देखें, तो पाएंगे कि गंगा हिमालय से निकलती है। यह उत्तरी भारत (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल) से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां यह पद्मा बन जाती है और जमुना और मेघना से मिलती है और फिर ये सभी मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दो देशों में फैली यह यात्रा पानी, खेती और मछली पकड़ने के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन का आधार है।