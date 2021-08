जानिए मंगल ग्रह पर रहने का नाटक करते हुए आप नासा के साथ कैसे नौकरी कर सकते हैं?

अंतरिक्ष एजेंसी नासा ऐसे आवेदकों की तलाश कर रहा है जो लंबी अवधि के अलगाव मिशन का हिस्सा बन सकें। आवेदकों को मंगल ग्रह पर होने का नाटक करते हुए एक साल बिताना होगा। चार लोगों के लिए मार्स ड्यून अल्फा में एक साल बिताने के लिए आवेदन शुक्रवार को खुल गए हैं। इस मिशन की मदद से नासा अंतरिक्ष यात्रियों को लाल ग्रह पर भेजने की तैयारी करेगा।

Mars is calling! 📲 Applications are open to participate in a rare and unique opportunity: the first one-year analog mission in a habitat to simulate life on a distant world, beginning Fall 2022.



Think you have what it takes? Get more details: https://t.co/lXHklAqSGy pic.twitter.com/jCpGClcr77