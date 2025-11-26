News

CDAC C-CAT 2026 के एग्जाम और रजिस्ट्रेशन की इंपोर्टेंट डेट्स हुई घोषित, देखें लेटेस्ट अपडेट्स

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए एक प्रमुख संगठन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC), ने अपने पोस्ट ग्रेजुएट (PG) डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आयोजित होने वाली C-CAT (Computerized Common Admission Test) 2026 की इंपोर्टेट डेट्स की घोषणा करी।

C-CAT उन सभी इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस छात्रों के लिए एक शानदार मौका है, जो एडवांस्ड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और एम्बेडेड सिस्टम जैसे हाई-टेक क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सभी छात्र लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cdac.in पर विजिट करें।

CDAC C-CAT 2026 इंपोर्टेंट डेट्स

C-CAT 2026 एग्जाम जनवरी 2026 बैच में एडमिशन लेने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल पर नजर जरूर डालें।

इवेंट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 27 नवंबर 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 29 दिसंबर 2025 C-CAT एग्जाम की डेट्स 10-11 जनवरी 2026 PG डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत 25 फरवरी 2026

C-CAT 2026 के लिए रजिस्टर कैसे करें?

C-DAC के PG डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए C-CAT एग्जाम पास करना काफी जरूरी है। CDAC C-CAT 2026 में एडमिशन लेने के लिए सभी छात्र हमारे बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

सबसे पहले C-DAC की ऑफिशियल वेबसाइट www.cdac.in पर जाएं। होमपेज पर "C-CAT 2026 Application/Registration" लिंक पर क्लिक करें। फिर, अपनी पर्सनल और एकैडमिक जानकारी को ध्यान से फिल करें। फिर, बताए गए फोर्मेट में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें। एडमिशन के लिए आप अपनी कैटेगरी (I, II या III) के अनुसार ऑनलाइन मोड में फीस जमा करें। फिर, फॉर्म को फील करके सबमिट करें।

CDAC C-CAT 2026 important exam and application dates announced