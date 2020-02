अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स

वर्तमान में, ICC पुरुषों और महिलाओं दोनों की टीम के लिए लगभग 11 प्रकार के टूर्नामेंटों का आयोजन कर रहा है और अंडर -19 क्रिकेट वर्ल्ड कप उनमें से एक है. यह टूर्नामेंट युवाओं को समर्पित है जो कि 2 साल के अन्तराल पर आयोजित किया जाता है.

आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के अब तक 12 संस्करण हुए हैं. अब दक्षिण अफ्रीका में 13वां संस्करण चल रहा है. आइये इस लेख में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के रिकॉर्ड को जानते हैं.

अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के रिकॉर्ड (Under-19 Cricket World Cup Records)

1. एक टीम द्वारा सबसे अधिक खिताब (Most titles by a Team): भारतीय टीम ने अब तक 4 खिताब जीते हैं.

2. किसी खिलाड़ी द्वारा एक ही टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन (Most runs in a tournament by a player): शिखर धवन के पास एक ही टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन (505) का रिकॉर्ड है, उन्होंने यह उपलब्धि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2004 में हासिल की थी.

3. अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक रन (Most individual runs in Under 19 cricket World Cup): इयोन मोर्गन द्वारा 606 रन बनाये गए हैं जबकि 585 रनों के साथ पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे स्थान पर हैं.

4. आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक विकेट (Most wickets in Under 19 cricket World Cup): ऑस्ट्रेलिया के मोइसेस हेनरिक्स और आयरलैंड के ग्रेग थॉम्पसन के नाम इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट (27) लेने का रिकॉर्ड है.

5. सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर (Highest individual score in under 19 World Cup): अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड श्रीलंका के हसिता बोयागोड़ा के नाम है. उन्होंने केन्या के खिलाफ 23 जनवरी 2018 को 191 रन बनाए थे.

6. सबसे बड़ा टीम स्कोर (Highest Team Score): यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 जनवरी 2002 को केन्या के खिलाफ 50 ओवरों में 480/6 का स्कोर बनाया था.

7. एक टीम द्वारा सबसे कम स्कोर (Lowest team score): यह रिकॉर्ड स्कॉटलैंड की टीम के पास है. ऑस्ट्रेलिया ने 22 फरवरी 2004 को बांग्लादेश के चटगांव में 22 ओवरों में स्कॉटलैंड को 22 रनों पर ढेर कर दिया था.

8. किसी टीम द्वारा लगातार जीत (Most consecutive wins): भारतीय टीम द्वारा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक लगातार 11 जीत का रिकॉर्ड बनाया गया है.

9. एक टीम द्वारा लगातार हार (Most consecutive defeats): वर्ष 1998 और 2008 के बीच पापुआ न्यू गिनी की टीम ने लगातार 21 मैच हारे थे.

10. एक टीम द्वारा सबसे अधिक जीत (संख्या): भारतीय टीम के पास इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक 58 जीत और 18 हार का रिकॉर्ड है. इसलिए भारतीय टीम की सफलता की दर इस टूर्नामेंट में उच्चतम (76.31%) है.

11. टूर्नामेंट में सबसे बड़ी साझेदारी (Biggest partnership in Under 19 World Cup): किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड इंग्लिश टीम के पास है. इंग्लैंड के डेनियल लॉरेंस और जैक बर्नहैम ने 2016 में फिजी के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए 303 रन बनाए थे.

12. अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला विजेता (first winner of the under 19 cricket world cup): इस टूर्नामेंट का सबसे पहले पहला आयोजन आईसीसी ने 1988 में किया था. अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला खिताब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद जीता था.

13. सबसे अधिक व्यक्तिगत मैचों (most individual matches) का रिकॉर्ड नेपाल के कनिष्क चौगई के पास है. उन्होंने 2002-2006 के बीच 20 मैच खेले थे.

14. एक ही टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट (Most wickets in a single tournament): एनामुल हक (बांग्लादेश) के पास एक ही टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट (22) का रिकॉर्ड है.

15. डेनमार्क के थॉमस नीलसन इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक उम्र (23 वर्ष, 312 दिन) के खिलाडी हैं.

16. भारतीय, युवराज सिंह (2000), शिखर धवन (2004), चेतेश्वर पुजारा (2006) और शुभमन गिल (2018) को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

भारतीय टीम 10 फरवरी 2020 को बांग्लादेश के खिलाफ 19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल 7 वीं बार खेलेगी. यदि भारत इस टूर्नामेंट को जीत जाता है तो यह भारत का 5वां अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप खिताब होगा और जिस तरह से भारतीय टीम खेल रही है उसे देखते हुए यह संभव जान पड़ता है.

